Gjenerali rumun: Nëse Rusia sulmon, ne duhet të jemi gati për luftë

Gjenerali rumun Georgi Vlad ka deklaruar se Rumania nuk është gati për luftë, por nëse do të duhet do të marrë të gjitha masat dhe do të përgatitet në rast të një lufte të mundshme me Rusinë.

“Nëse Putini fiton në Ukrainë, objektivi kryesor do të jetë Republika e Moldavisë. Jam i bindur se politika e Putinit do të përshkallëzohet në të ardhmen e afërt”, tha gjenerali rumun.

Gjithashtu gjenerali rumun bëri thirrje gjithashtu për reforma ligjore për të lejuar Rumaninë të mbrohet kundër dronëve rusë, si edhe për trajnim bazë vullnetar ushtarak për burrat dhe gratë nën moshën 35 vjeç.

“Ne synojmë grupmoshën nga 18 deri në 35 vjeç, pavarësisht nga gjinia, kombësia, besimet fetare, të rinjtë që duan të veshin uniformë ushtarake. Le të paguajmë për këtë shërbim dhe t’i trajnojmë ata sipas parimeve bazë të luftës”, tha Vlad.