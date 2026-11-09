Franca heton dyshimet për përfshirjen e Iranit në sulmet kibernetike ndaj frigoriferëve

Autoritetet franceze po shqyrtojnë nëse sulmet kibernetike ndaj pajisjeve të ftohjes në qindra institucione dhe supermarkete janë kryer nga hakerë të mbështetur prej shtetit iranian. Incidentet shkaktuan humbje të mëdha ushqimore dhe dëme që mund të maten në dhjetëra miliona euro.
Sipas Reuters, një seri sulmesh goditi në tetor sistemet që kontrollojnë frigoriferët dhe ngrirësit komercialë në Francë. Hetuesit po vlerësojnë mundësinë e përfshirjes së grupeve të lidhura me Iranin.
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Ngjarja më e rëndë u regjistrua më 11 tetor, kur u cenuan sistemet e menaxhimit të temperaturës në frigoriferët komercialë të qindra institucioneve. Pajisjet e ftohjes si pasojë nuk funksionuan siç duhej.
Në disa supermarkete, temperatura u rrit deri në nivele që vinin në rrezik sigurinë e produkteve ushqimore. Punonjësit u detyruan të asgjësonin sasi të mëdha mishi e ushqimesh të ngrira, si dhe akullore që ishin shkrirë.
Pronari i një rrjeti supermarketesh në Francë vlerësoi se dëmi financiar mund të arrijë në dhjetëra miliona euro.
Alarmi është shtuar pas një vale tjetër sulmesh kibernetike këtë muaj, ku u prekën mbi 100 institucione në Evropë. Në mesin e objekteve të goditura ishin edhe frigoriferët e bankave franceze të gjakut. Stafi transferoi një pjesë të rezervave në pajisje të tjera, për t’i mbajtur në kushte të sigurta.
Ekspertët e sigurisë kibernetike dyshojnë se sulmuesit shfrytëzuan dobësi në sistemet e kontrollit të temperaturës. Prodhuesi i disa pajisjeve të prekura tha se një pjesë e tyre ishin të vjetra ose përdornin versione të mëparshme të firmware-it, çka mund t’i ketë bërë më të cenueshme.
Rasti në Francë ka tërhequr edhe vëmendjen e autoriteteve amerikane. Në gusht, frigoriferët në të paktën gjashtë komisariate ushtarake në SHBA dolën jashtë funksionit.
Reuters raporton se hetuesit e Pentagonit po i trajtojnë incidentet amerikane si sulme të mundshme kibernetike dhe po bashkëpunojnë me autoritetet franceze për të identifikuar përgjegjësit. Një burim i njohur me hetimin tha se ushtria amerikane e konsideron Iranin një të dyshuar të mundshëm, ndërsa hetimet vijojnë.
Pentagoni konfirmoi se është në dijeni të spekulimeve lidhur me një incident të mundshëm kibernetik, por nuk dha më shumë hollësi, duke iu referuar arsyeve të sigurisë.
Reuters nënvizon se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur se si autoritetet franceze arritën në dyshimin për përfshirjen e Iranit.
Ministria e Jashtme franceze dhe zyra e prokurorit të Parisit nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. Pa përgjigje mbeti edhe misioni diplomatik iranian në Kombet e Bashkuara.
Teherani ka mohuar vazhdimisht se është i përfshirë në operacione kibernetike me pasoja dëmtuese.