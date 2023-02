Foshjna shpëton mrekullisht, del gjallë pas 128 orësh nga rrënojat në Turqi (VIDEO)

Ndonëse shpresat për të nxjerrë të mbijetuar nga rrënojat në Turqi janë zbehur, ekipet e shpëtimit në Turqi kanë arritur të nxjerrin të gjallë një tjetër foshnje nga rrënojat .

Një foshnje 2-muajashe ëhtë nxjerrë nga ekipet e shpëtimit në Turqi pas plot 128 orësh nën rrënoja.

Siç raportojnë mediet turke, foshnja u shpëtua dje nga rrënojat në Hatay të Turqisë. Një video e publikuar më vonë në rrjetet sociale shfaq beben duke pozuar duke buzëqeshur.

