“Ëndrra e shkretëtirës”, Plani magjepsës i Arabisë Saudite për të ndërtuar linja hekurudhore me shpejtësi 300 km në orë

Kompania shtetërore hekurudhore Saudi Arabia Railways (SAR) së fundmi ka lidhur një marrëveshje prej 200 milionë rialësh sauditë (53.33 milionë dollarë) me kompaninë italiane të mikpritjes Arsenale Group për të nisur trenin e parë luksoz në mbretërinë e Lindjes së Mesme.

Arabia Saudite hapi zyrtarisht dyert e saj për turistët ndërkombëtarë në një “moment historik” në vitin 2019 dhe mbretëria e Lindjes së Mesme ka bërë të gjitha përpjekjet për të joshur vizitorët që atëherë. Destinacioni ka bërë një sërë investimesh të profilit të lartë turistik vitet e fundit–një qytet model prej 500 miliardë dollarësh në shkretëtirën e Arabisë Saudite veriperëndimore mes tyre. Tani Arabia Saudite po përballet me lëvizjen e ngadaltë të udhëtimit duke u zhvendosur në tregun e trenave luksozë.

‘Lundrim me tren luksoz’

Sipas mediave shtetërore të Arabisë Saudite, treni i ri do të nisë funksionimin në fund të vitit 2025. “Ëndrra e Shkretëtirës” do të ofrojë udhëtime “lundrimi me tren luksoz” nga kryeqyteti i Riadit në Kurajat, i cili ndodhet afër kufirit verior me Jordaninë, sipas një njoftimi për shtyp të lëshuar nga SAR javën e kaluar. Rruga prej 1300 kilometrash do të shtrihet përgjatë peizazheve mahnitëse të shkretëtirës së Arabisë Saudite, së bashku me qytetin e Hail. Me një dizajn të frymëzuar nga “stili dhe tradita saudite”, trenat “plotësisht të personalizuar”, të përbërë nga 40 kabina luksoze, janë tashmë në ndërtim e sipër, me rezervime të planifikuara për t’u hapur në fund të vitit.

Udhëtimet për një ose dy net do të jenë të disponueshme për t’u rezervuar, me një kapacitet maksimal prej 82 pasagjerësh, sipas Paolo Barletta, CEO i Arsenale. “Fazat fillestare të prodhimit të karrocave “Dream of the Desert” në Itali kanë filluar së fundmi dhe ne mezi presim debutimin e trenit tonë të parë në mbretëri vitet e ardhshme”, tha Barletta në një deklaratë zyrtare.

‘Zgjedhje më e gjelbër’

Vendimi i Arabisë Saudite për të hyrë në tregun e trenave luksozë vjen pasi kërkesa për trena me shpejtësi të lartë dhe “lundrime hekurudhore” luksoze vazhdon të rritet në mbarë botën.

Shumë vende kanë investuar miliona, ose miliarda në disa raste, në infrastrukturë të re, ndërsa klientët kërkojnë alternativa më të qëndrueshme ndaj udhëtimeve me distanca të shkurtra dhe/ose autostradave të bllokuara. Presidenti i SHBA Joe Biden ka premtuar 30 miliardë dollarë për projekte dhe përmirësime hekurudhore në të gjithë vendin, ndërsa, sipas Reuters, Franca planifikon të forcojë rrjetin e saj hekurudhor duke investuar rreth 100 miliardë euro në udhëtimet me tren deri në vitin 2040.

Duke transportuar trena me shpejtësi deri në 300 km/h, rrjeti hekurudhor pritet të shtrihet përfundimisht në të gjithë mbretërinë e Lindjes së Mesme. Përmirësime po bëhen edhe në linjat ekzistuese në veriperëndim të vendit, me më shumë shërbime me shpejtësi të lartë në vazhdim.

Në janar 2022, Ministri i Investimeve i Arabisë Saudite Khalid al-Falih njoftoi planet për të ndërtuar 8,000 kilometra hekurudhë në të gjithë vendin.

Më shumë zhvillime ka të ngjarë të njoftohen në muajt e ardhshëm, ndërsa mbretëria e Lindjes së Mesme ecën me avull të plotë përpara me përpjekjen e saj për të gjallëruar sektorin e saj të turizmit, për të diversifikuar ekonominë e saj dhe për të zvogëluar varësinë e saj nga të ardhurat nga nafta.

Arabia Saudite planifikon të investojë mbi 800 miliardë dollarë në turizëm gjatë 10 viteve të ardhshme, duke synuar të tërheqë 70 milionë turistë ndërkombëtarë në vit deri në vitin 2030.

Projektet që po zhvillohen aktualisht përfshijnë një destinacion rigjenerues të turizmit luksoz të ri përgjatë bregut të Detit të Kuq dhe qytetin futuristik NEOM, i cili po ndërtohet nga e para në shkretëtirën veriperëndimore të Arabisë Saudite.