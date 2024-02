EMRAT/ Arrestohet banda shqiptare e drogës në Angli, dënohen me disa vite burg

Një bandë shqiptarësh u arrestuan në Britani të Madhe pas një hetimi të gjatë ku u zbulua se si grupi furnizonte me drogë Eastbourne-in. Anëtarët e bandës u vunë në pranga gjatë një aksioni të policisë ku hetuesit thonë se drejtues kryesor i grupit ishte 25-vjeçari Jonid Cufaj dhe vëllai i tij më i vogël Julian Cufaj furnizonte me drogë në rajonin e Essex. Të dy punonin me 25-vjeçarin Urim Peraj, i cili shpërndante drogën.

Grupi i përkisnin linjës “Tony” të trafikut të drogës, e cila u zbulua në komunikimet me mesazhe. Në operacion u sekuestruan drogë dhe telefona celularë. Jonid Cufaj u shpall fajtor si i shqetësuar në furnizimin e një droge të klasit A ​​nga 1 janari 2022 deri më 7 shkurt 2023. Në Gjykatën e Kurorës Leëes më 31 janar ai u burgos për gjashtë vjet e gjysmë.

Julian Cufaj u shpall fajtor për të njëjtën vepër, si dhe për furnizimin me kokainë nga data 25 nëntor 2022 deri më 8 shkurt 2022. Ai u dënua pesë vjet e gjysmë në total. Urim Peraj u shpall fajtor për furnizimin me kokainë gjatë së njëjtës periudhë. Ai u burgos për pesë vjet. Arben Vukaj u shpall i pafajshëm për furnizimin me kokainë. Ai u shpall fajtor për posedim të kanabisit.