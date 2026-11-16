Fenomeni klimatik El Niño po merr forcë dhe pritet të ndikojë në kushte atmosferike në mbarë botën gjatë muajve të ardhshëm. Shkencëtarët thonë se mund të jetë një ndër episodet më të fuqishme të regjistruara, me pasoja që mund të vazhdojnë deri në vitin 2027.
Organizata Botërore Meteorologjike (WMO) vlerëson se El Niño është konsoliduar dhe mund të intensifikohet më tej, duke ndryshuar temperaturat dhe reshjet në pjesë të ndryshme të planetit. Një studim i Climate Impact Lab në Universitetin e Çikagos parashikon se temperaturat ekstreme të lidhura me fenomenin mund të shkaktojnë deri në 451 mijë vdekje shtesë nga qershori 2026 deri në shkurt 2027.
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Valët e të nxehtit, thatësirat, përmbytjet, zjarret dhe përhapja e sëmundjeve infektive mund të krijojnë, sipas ekspertëve, një krizë shëndetësore me përmasa të ngjashme me një pandemi.
El Niño është një dukuri natyrore që përfshin ngrohjen e pazakontë të ujërave sipërfaqësore në Paqësorin tropikal. Ajo ndikon në qarkullimin e atmosferës dhe ndryshon modelet e motit në nivel global: disa zona mund të përballen me temperatura shumë të larta e thatësira të zgjatura, ndërsa të tjera me reshje të dendura dhe përmbytje.
Parashikimet e WMO-së tregojnë se fenomeni mund të vazhdojë të forcohet deri në fillim të vitit 2027. Sipas shkencëtarëve, temperaturat rekord të oqeanit, të ndërthurura me ndryshimet klimatike, mund t’i rëndojnë pasojat. Megjithatë, ndikimi do të ndryshojë nga një vend në tjetrin dhe do të varet nga kushtet vendore dhe stina.
Ekspertët u bëjnë thirrje qeverive dhe institucioneve ndërkombëtare të marrin masa pa vonesë, me fokus te mbrojtja e njerëzve më të rrezikuar nga temperaturat ekstreme, mungesa e ujit dhe pasiguria ushqimore.