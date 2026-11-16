Paralajmërimet e Qeverisë së Kosovës për një dimër të vështirë kanë nxitur reagimin ironik të Time Kadrijajt, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), e cila ka kritikuar gjendjen e furnizimit me energji elektrike.
Në një postim në Facebook, Kadrijaj ka theksuar se mungesa e rrymës tashmë po i prek qytetarët. Duke iu drejtuar atyre me pyetjen nëse kanë energji elektrike, ajo ka treguar se vetë po përballet me terrin dhe e ka cilësuar këtë situatë vetëm si fillimin.
Të lidhura
None found
Deputetja e ka vijuar ironinë duke vënë përballë paralajmërimin qeveritar për vështirësitë gjatë dimrit me gjendjen e tanishme, për të cilën është shprehur se qytetarët vetëm po qëndrojnë e po shohin.