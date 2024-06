E trishtë/ Shkoi me pushime dhe la të vetme në banesë nënën pa ujë e ushqime, e moshuara vdes nga…

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Romë. Bëhet me dije se një e moshuar ka humbur jetë nga uria. Gjithashtu viktima jetonte me vajzën e saj, por vajza u largua për disa ditë me pushime së bashku me fëmijët e saj të mitur. Kur u kthye në shtëpi, ajo gjeti nënën e saj të moshuar të pajetë dhe pa thirrur policinë e mbuloi me një çarçaf, duke e lënë në dysheme. Siç raportohet zbulimi makabër ndodhi më 12 qershor kur policët nga stacioni Montelibretti shkuan në banesë në komunën e provincës veriore të kryeqytetit, për të njoftuar mbi një dokument për një çështje të vjetër gjyqësore.

Me të mbërritur në shtëpi, duke mos marrë asnjë përgjigje dhe duke dyshuar për një erë të fortë që vinte nga banesa, ata vendosën të hetojnë më tej. Më pas ata kryen një kontroll të perimetrit të shtëpisë dhe gjetën një dritare të hapur e cila u mundësonte hyrjen. Brenda, ushtarët gjetën trupin e të moshuarës, të shtrirë në tokë. Një çarçaf e mbulonte pjesërisht. Mjeku ka ndërhyrë në vendngjarje dhe ka konfirmuar se vdekja e 84-vjeçarit daton disa ditë më parë. Hetimet e menjëhershme bënë të mundur zbardhjen e ngjarjes dhe drejtimin e hetimeve drejt vajzës 49-vjeçare, bashkëjetuese, përgjegjëse për kujdesin e të moshuarës, mbi të cilën u mblodhën provat e fajit.

Në vend që të kujdesej për të, gruaja në fakt u largua nga shtëpia për të shkuar me pushime në Abruzzo së bashku me dy fëmijët e saj të mitur, pa i dhënë kujdesin e duhur nënës, e braktisur kështu, pa ushqim e ujë dhe pa asnjë celular për të pasur mundësi, për të kërkuar ndihmë. Ndaj 49-vjeçares është lëshuar një urdhër arrestidhe ajo u ndalua nga karabinierët e kompanisë Monterotondo, që e dërguan në burgun Rebibbia, ku gjyqtari hetues i gjykatës së Tivolit vërtetoi arrestin dhe vendosi masën e arrestit në shtëpi.