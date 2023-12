E rëndë, këngëtari i njohur humb jetën në skenë (EMRI)

Ndërron jetë tragjikisht në skenë këngëtari në Brazil. 30-vjecari, Pedro Enrique po performonte të mërkurën kur u rrëzua papritur dhe vdiq në skenë.

Në videon që tashmë është bërë virale kudo, shihet këngëtari teksa rrëzohet dhe jep frymën e fundit.

