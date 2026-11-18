Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara raportojnë se kërcënimet që Irani paraqet ndaj shtetasve amerikanë, si brenda territorit të SHBA-së ashtu edhe jashtë tij, janë rritur në mënyrë të konsiderueshme.
Ky paralajmërim u dha nga Jay Clayton, drejtori i Inteligjencës Kombëtare të SHBA-së, gjatë një seance dëgjimore të Komitetit të Sigurisë Kombëtare në Dhomën e Përfaqësuesve në Uashington.
Të lidhura
None found
Clayton deklaroi: “Ne mbetemi të angazhuar për zbulimin, parandalimin dhe luftimin e planeve vdekjeprurëse iraniane, si jashtë ashtu edhe brenda Shteteve të Bashkuara”, duke theksuar se personeli amerikan në të dyja zonat përballet me rrezik më të madh.
Ky paralajmërim vjen në një moment kur Irani ka kërcënuar se do të godasë forcat amerikane dhe aleatët e tyre në rajon si hakmarrje për sulmet që SHBA-ja dhe Izraeli kryen kundër territorit iranian në muajin shkurt. Sipas raportimeve, këto sulme kanë vazhduar për më shumë se tetë muaj që nga fillimi i tyre.
Në një memorandum të marrë nga Reuters muajin e kaluar, Clayton kishte paralajmëruar se Teherani kishte shtuar përpjekjet për të goditur personelin amerikan dhe se planet për sulme vdekjeprurëse ndaj shtetasve të SHBA-së kishin arritur në faza të avancuara.
Ndërkohë, një raport i CNN, i bazuar në vlerësimet e inteligjencës amerikane, sugjeroi se Irani mund të jetë duke planifikuar një sulm me bombë të pistë në Uashington. Kur u pyet për këtë çështje, Clayton nuk pranoi të komentonte raste konkrete, por tha se kërcënime të këtij lloji nuk janë të reja.