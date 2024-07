Doli vullnetarisht të shuante flakët, zjarrfikësi pëson atak në zemër

Një ngjarje e rëndë është shënuar në Grëqi pasi një zjarrfikës i cili ishte jashtë shërbimit, ka dalë vullnetarisht për të ndihmuar në shuarjen e flakëve në Korinth, por ka pësuar atak kardiak.

Zjarrfikësi është transportuar me urgjencë në spital, dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Më herët gjatë ditës së sotme tre zjarrfikës të tjerë u plagosën gjatë një operacioni. Zjarrfikësit janë dërguar në spitalin e Korinthit me lëndime të lehta dhe djegie të lehta.

Konkretisht bëhet fjalë për një zjarrfikës me lëndime traumatike nga rrëzimi, një tjetër me krahun e thyer dhe një me djegie të lehta në dorë dhe fytyrë.