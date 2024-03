VIDEO/ Diagnostifikohet me kancer Princesha e Uellsit, Kate Middleton

Princesha e Uellsit, Kate Middleton ka rrëfyer se është diagnostikuar me kancer dhe po i nënshtrohet kimioterapisë. Kështu u shpreh ajo në një video-mesazh të publikuar të premten, dy muaj pasi iu nënshtrua një operacioni “të madh” në bark.

Lloji i kancerit nuk është bërë i ditur. Ajo filloi kimioterapinë në fund të shkurtit dhe njoftimi vjen pasi vjehrri i saj, Mbreti Charles, gjithashtu i nënshtrohet trajtimit të kancerit.

“Kjo sigurisht që erdhi si një tronditje e madhe, dhe William dhe unë kemi bërë gjithçka që mundemi për ta përpunuar dhe menaxhuar këtë privatisht për hir të familjes sonë të re,” tha Kate, 42 vjeç, në videon, e cila u filmua në ëindsor më. e mërkurë. “Siç mund ta imagjinoni, kjo ka marrë kohë. Më është dashur kohë të shërohem nga një operacion i madh në mënyrë që të filloj trajtimin tim,” tha ajo.

Kanceri u zbulua në testet post-operative pas operacionit të saj abdominal në mes të janarit , tha Kate. Kate e përshkroi atë si një “operacion të madh abdominal” dhe tha në videon e saj në atë kohë, mendohej se gjendja e saj nuk ishte kanceroze.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024