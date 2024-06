Dështon sërish përpjekja për të kaluar me balonë Atlantikun, cili ishte shkaku

Një grup eksploruesish që shpresojnë të jenë të parët që do të fluturojnë përtej Atlantikut me një balonë hidrogjeni me shportë të hapur, kanë thënë se janë “jashtëzakonisht të zhgënjyer” pasi përpjekja dështoi sërish.

Eksploruesi britanik Sir David Hempleman-Adams, 67 vjeç, i cili jeton në Wiltshire dhe dy shokë u nisën nga Presque Isle, Maine, në Amerikën e Veriut, por pas rreth shtatë orësh në ajër, ekuipazhi u detyrua të ulej, pranë New Brunswick, Kanada, për shkak të kushteve të motit.

Një zëdhënëse e ekuipazhit, të cilët janë të sigurt dhe mirë, tha: “Ata do ta provojnë përsëri, por është shumë herët të thuhet se kur në këtë moment. “Ishte një vendim shumë i vështirë dhe ata janë padyshim jashtëzakonisht të zhgënjyer, por siguria është padyshim parësore”.

Përpjekja e ekuipazhit të Torabhaig Atlantic Explorer po monitorohej nga Flight Control në Bristol. Zëdhënësja tha se kushtet kishin kërkuar një lartësi më të madhe se sa ishte planifikuar, dhe kjo do të kishte nevojë për “rritje të konsumit të çakëllit”.

Prandaj, ekuipazhi vendosi të ulë balonën pasi vendosi se nuk do të kishte mjaftueshëm çakëll për të arritur në Evropë.

Para përpjekjes, Sir David tha: “Në moshën 67 vjeç, jam ende mjaft i ri për të marrë një fluturim të guximshëm me balonë hidrogjeni përtej Atlantikut. Mosha është vetëm një numër dhe fryma e eksplorimit nuk zbehet kurrë.”

Sir David ka kaluar tashmë dy herë Atlantikun me një tullumbace me shportë të hapur, por kjo ishte përpjekja e parë për të kaluar oqeanin Atlantik duke përdorur një balonë me hidrogjen. Ai shoqërohej nga prodhuesi amerikan i balonave Bert Padelt dhe eksploruesi, shkencëtari dhe sipërmarrësi suedez Dr Frederik Paulsen. Përpjekja u shty edhe vitin e kaluar për shkak të motit të keq. Niveli më i lartë që ekipi fluturoi ishte në 10,000 ft (2,048 metra) dhe rreth 125 milje detare në distancë.

Ata synonin të kryenin eksperimente gjatë udhëtimit, me një studim që synonte të zbulonte se si grimcat nga zjarret pyjore udhëtojnë nëpër atmosferë duke ndikuar në kushte të tilla si astma.