Në Itali, prindërit e Francesco Gianello, një 14-vjeçar që ndërroi jetë nga një tumor sepse nuk mori në kohë kujdesin e duhur mjekësor, janë dënuar secili me dy vjet heqje lirie.
Luigi Gianello dhe Martina Binotto u shpallën fajtorë për “vrasje nga pakujdesia”, pasi i ishin besuar të ashtuquajturës “metodë Hamer” dhe nuk i siguruan të birit terapinë që i nevojitej.
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Aktgjykimi u shpall nga Gjykata e Apelit e Assizes në Vicenza, e cila e ndryshoi cilësimin ligjor të veprës nga “vrasje me dashje” në “vrasje nga pakujdesia”. Po ashtu, gjykata zbatoi lehtësimin e dënimit që parashikohet për rastet kur procesi zhvillohet me procedurë të shkurtuar.
Gjatë seancave, prokuroria kishte lënë të hapur mundësinë e riformulimit të akuzës, duke marrë në konsideratë edhe alternativa të tjera juridike, si vdekja si pasojë e një krimi tjetër apo braktisja e të miturit.
Pas daljes së vendimit, avokati mbrojtës i çiftit, Jacopo Roetta, e vlerësoi si një zhvillim domethënës për klientët e tij.
“Ky aktgjykim sjell një dritë shprese në këndvështrimin tonë, sepse e vendos ngjarjen në një kuadër shumë më të përshtatshëm dhe më korrekt krahasuar me akuzën fillestare,” u shpreh ai.
Më tej, avokati theksoi se, sipas mendimit të tij, kjo çështje nuk duhej të ishte trajtuar nga Gjykata e Assizes, e cila merret me veprat penale më të rënda.
“Ky proces nuk duhej të zhvillohej para organit që shqyrton krimet më të rënda. Këta prindër duhej të ishin kursyer nga gjithë kjo vëmendje mediatike dhe jo vetëm, por mbi të gjitha nga ekspozimi njerëzor,” deklaroi Roetta.
Metoda Hamer, e njohur gjithashtu si “Mjekësia e re gjermane”, është një praktikë alternative e zhvilluar nga mjeku gjerman Ryke Geerd Hamer. Sipas kësaj teorie, sëmundjet, duke përfshirë kancerin, kanë lidhje me konflikte emocionale dhe psikologjike. Kjo qasje nuk mbështetet në prova shkencore dhe nuk njihet si një trajtim i vlefshëm mjekësor për kancerin. Rasti i 14-vjeçarit Francesco Gianello ka tërhequr sërish vëmendjen te rreziqet që mund të sjellë refuzimi ose vonimi i trajtimeve mjekësore të miratuara për sëmundje të rënda.
Prindërit u dënuan me nga dy vjet burg për humbjen e jetës së djalit të tyre, teksa aktgjykimi e riformuloi përgjegjësinë e tyre penale nga akuza fillestare për vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesia.