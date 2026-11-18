Ka nisur seanca dëgjimore e kryetarit të Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, përpara Komisionit Hetimor Parlamentar, i cili po heton përgjegjësitë institucionale në rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Muhaxheri u thirr të dëshmojë pas përfundimit të marrjes në pyetje të Shpresa Lukajt, drejtoreshës së Qendrës për Punë Sociale në Pejë, e cila u pyet lidhur me mënyrën se si institucionet e trajtuan këtë rast.
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Gjatë dëshmisë së saj para Komisionit, Lukaj deklaroi se menaxherja e çështjes së Arlinda Zekajt kishte kryer monitorime të rregullta, por pranoi njëkohësisht se dosja nuk përmbante një plan individual, megjithëse ligji e kërkon një gjë të tillë.
Ajo shpjegoi se punonjësit e QPS-së kishin vepruar me formularët që kishin në dispozicion dhe shtoi se pas konstatimeve të Komisionit do të ndërmerren masat e nevojshme.
Komisioni Hetimor Parlamentar po shqyrton përgjegjësitë e institucioneve në vrasjen e Arlinda Zekajt, si dhe trajtimin e rasteve të dhunës ndaj fëmijëve dhe grave në familje.
Në një moment të seancës, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi, e pyeti Lukajn nëse ishte në dijeni që rasti konkret nuk kishte plan individual, siç parashikohet me ligj. Ajo u përgjigj shkurt: “Ashtu kanë vepruar, ashtu kanë punuar.”
Lukaj po ashtu deklaroi se nuk ishte takuar asnjëherë drejtpërdrejt me viktimën.
Lidhur me ankesën që Arlinda Zekaj kishte adresuar më 10 korrik pas raportimit të dhunës në familje, drejtoresha e QPS-së tha se institucioni kishte marrë një ankesë për trajtim të njëanshëm të rastit nga një zyrtar. Sipas saj, ankesa ishte shqyrtuar dhe ishte vlerësuar si e pabazë.
Deputetja e LDK-së, Doarsa Kica-Xhelili, ngriti pyetjen nëse Lukaj ishte njoftuar për mungesën e monitorimit të mjaftueshëm të menaxhimit të lëndës nga personi përgjegjës. Lukaj u përgjigj se menaxherja e rastit kishte kryer monitorime të vazhdueshme.
Kica-Xhelili vuri në dukje edhe çështjen e dy përfituesve të rastit — viktimës dhe fëmijës — duke pyetur se ku qëndronte fëmija gjatë gjithë periudhës dhe nëse dikush ishte marrë me nënën. Drejtoresha u përgjigj se Arlinda Zekaj asnjëherë nuk ishte paraqitur si person i rrezikuar pranë QPS-së, dhe se rasti ishte monitoruar dhe procedura ishte kryer sipas kompetencave të tyre.
Deputetja e LDK-së gjithashtu vuri re se në një nga formularët kryesorë, konkretisht në rubrikën ku pyetej nëse Jeton Sylaj kishte kryer ndonjë vepër penale, nuk kishte asnjë përgjigje — as po, as jo. Lukaj e shpjegoi këtë si pasojë e mundshme e formatit të formularit.
Kryetari i Komisionit, Burim Ramadani, e pyeti Lukajn nëse kishte pasur ndërhyrje nga jashtë — qoftë nga institucione, politika apo biznese — në punën e Qendrës për Punë Sociale lidhur me këtë rast. Ajo u përgjigj prerazi: “Absolutisht jo.”