Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Charles nderon në Bahamas katër marinsat e vrarë në fundosjen e HMBS Flamingo

Mbreti Charles III e kaloi ditën e dytë të vizitës në Bahamas duke përkujtuar katër marinsat bahamianë që humbën jetën në vitin 1980, pasi anija e tyre u godit nga një avion luftarak kuban dhe u fundos.

Në Nassau, monarku vendosi një kurorë me lule te Monumenti Flamingo, në kujtim të Fenrick Sturrup, Austin Smith, David Tucker dhe Edward Williams. I veshur me kostum të lehtë dhe me medaljet, ai la edhe një kartolinë të firmosur me inicialet Charles R, ku shkruhej: “Në kujtim të përjetshëm”.

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Më pas, Charles shkoi në Bazën e Portit të Koralit, ku takoi pjesëtarë të Forcës Mbrojtëse Mbretërore të Bahamas. Ai vizitoi anijen HMBS Lawrence Major, 56 metra e gjatë, e cila përdoret për reagimin ndaj fatkeqësive natyrore.

I shoqëruar nga komandantja Alexis Brown, mbreti bisedoi me dhjetëra ushtarakë aktivë dhe në pension. Gjatë takimeve, ai nënvizoi rëndësinë që personeli ushtarak të vijojë të trajnohet.

Charles vizitoi edhe Parkun Kombëtar Bonefish Pond, ku po punohet për rigjenerimin e mangrovave dhe rikthimin e habitateve natyrore për bimët e peshqit. Ai mbolli një pemë mangrove dhe tha se do të dëshironte të kthehej për të parë si rritet. Me humor, shtoi se shpresonte të ishte ende gjallë kur pema të rritej.

Parku bën pjesë në rrjetin e Bahamas National Trust, organizatë që administron 32 parqet kombëtare të vendit. Më herët, patronazhin e saj e kishte Princi Philip, bashkëshorti i ndjerë i Mbretëreshës Elizabeth II, përpara se ai t’i kalonte Charles.

Gjatë vizitës së tij në Bahamas, mbreti pritet të ndjekë edhe një paradë Junkanoo. Kjo traditë e njohur e muzikës dhe vallëzimit i ka rrënjët në periudhën e skllavërisë.

Në takimin me të rinj bahamianë, Charles foli për rëndësinë e Junkanoo-s në identitetin kulturor të vendit, duke e përshkruar si një nga shembujt më të mirë të kulturës bahamiane që përcillet brez pas brezi.

Udhëtimi në Karaibe po zhvillohet ndërsa shtohen debatet për të kaluarën koloniale të Britanisë dhe kërkesat për dëmshpërblime lidhur me rolin historik të vendit në tregtinë transatlantike të skllevërve.

Charles ka pranuar se historia e ishujve është shënuar nga vuajtje dhe padrejtësi të mëdha, duke thënë se është e nevojshme të përballemi me të kaluarën dhe njëkohësisht të krijojmë mundësi për të ardhmen.

“Është e drejtë që ne të pranojmë vuajtjet dhe padrejtësitë e mëdha të së kaluarës në këta ishuj dhe më gjerë, edhe pse gëzohemi për sukseset e së tashmes dhe ndërtojmë mundësi të reja për të ardhmen”, u shpreh mbreti.

Mbretëresha Camilla nuk është pjesë e fazës së parë të udhëtimit në Karaibe. Ajo pritet t’i bashkohet Charles në Antigua dhe Barbuda në fund të javës.


Shtuar 28.10.2026 22:54

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