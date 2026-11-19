Qeveria britanike po planifikon të hapë dyert për deri në 100 mijë të rinj nga shtetet e Bashkimit Evropian çdo vit, falë një programi të ri të lëvizshmërisë rinore.
Ky propozim përbën një nga koncesionet kryesore të Londrës gjatë bisedimeve me Brukselin, të cilat kanë si qëllim riparimin dhe thellimin e lidhjeve dypalëshe pas Brexit, sipas gazetës “The Guardian”.
Të lidhura
None found
Në bazë të marrëveshjes paraprake të negociatorëve, kuota vjetore është ngritur nga 50-80 mijë në 100 mijë persona. Po ashtu, palët kanë rënë dakord që mosha maksimale e pjesëmarrësve të shkojë nga 30 në 31 vjeç.
Programi do të funksionojë në mënyrë reciproke: të rinjtë britanikë do të kenë po aq mundësi për të shkuar në vendet e BE-së sa edhe qytetarët evropianë që pranohen në Britani. Megjithatë, disa shtete anëtare, si Gjermania, janë të hapura të presin një numër të pakufizuar të rinjsh britanikë.
Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është t’u ofrojë të rinjve mundësi më të gjera për banim, punësim dhe përvoja jetësore në anën tjetër të Kanalit të La Manshit.
Megjithatë, bisedimet mes Londrës dhe Brukselit ende nuk kanë përfunduar. Të dyja palët po punojnë për të zgjidhur disa çështje kyçe përpara samitit të së premtes, i cili pritet të sjellë hapa të mëtejshëm drejt afrimit të marrëdhënieve.
Një nga pikat më të debatueshme ka të bëjë me normat evropiane për ushqimin dhe bujqësinë. Britania dëshiron një pjesëmarrje më aktive në diskutimet dhe në procesin vendimmarrës për rregullat që prekin drejtpërdrejt tregtinë e saj me BE-në.
Propozimi aktual parashikon që Mbretëria e Bashkuar të harmonizojë ligjet e saj me standardet evropiane për sigurinë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe mbrojtjen e bimëve. Në shkëmbim, ajo do të përfitonte një marrëveshje për të lehtësuar tregtinë e produkteve ushqimore dhe bujqësore.
Megjithatë, Brukseli nuk pranon t’i japë Londrës të drejtën e votës në procesin e hartimit të ligjeve të reja. Britania mund të konsultohet dhe të shprehë mendimin e saj, por nuk do të ketë fuqi vendimmarrëse, meqenëse nuk është më pjesë e Bashkimit Evropian.
Franca konsiderohet si një nga shtetet që e kundërshton më ashpër përfshirjen më të thellë të Britanisë në grupet e punës së BE-së për këto çështje.
Një çështje tjetër e hapur janë tarifat e shkollimit për studentët evropianë që duan të ndjekin studimet në Britani. Negociatorët po shqyrtojnë nëse këta studentë duhet të paguajnë të njëjtat tarifa si britanikët apo ato më të larta që aplikohen për studentët nga vendet e treta.
Gjatë samitit, të dyja palët synojnë të firmosin tri marrëveshje, çka do të shënonte një përparim domethënës në normalizimin e marrëdhënieve pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian.
Ndërkohë, qeveria britanike kërkon garanci edhe për pjesëmarrjen e saj në politikën e ardhshme tregtare të BE-së, sidomos në iniciativën “Made in Europe”, e cila lidhet me mbështetjen e prodhimit evropian dhe me tarifat tregtare.
Përfaqësuesit britanikë theksojnë se industritë e tyre janë të ndërthurura ngushtë me zinxhirët evropianë të furnizimit dhe se vendimet e Brukselit mund të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi kompanitë britanike.
Këto bisedime po zhvillohen në një periudhë kyçe për marrëdhëniet dypalëshe. Pas samitit të së premtes, pritet të fillojnë diskutimet për një marrëdhënie më afatgjatë, ku në të ardhmen mund të shqyrtohen edhe mundësitë për një qasje më të madhe në tregun e përbashkët evropian.
Kështu, pothuajse gjashtë vjet pas mbylljes së periudhës së tranzicionit të Brexit, Londra dhe Brukseli po synojnë të ndërtojnë një partneritet më të ngushtë, ndërsa skema për 100 mijë të rinjtë konsiderohet një nga hapat konkretë të këtij afrimi.