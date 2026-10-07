Brazili mbyll 13.241 faqe bastesh pas forcimit të masave shtetërore

Brazili mbyll 13.241 faqe bastesh pas forcimit të masave shtetërore

Autoritetet braziliane kanë intensifikuar luftën ndaj basteve online, duke bllokuar 13.241 faqe interneti që pas hyrjes në fuqi, më 25 shtator, të rregullave të reja të mbështetura nga presidenti Luiz Inacio Lula da Silva.

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Kuadri i ri ligjor ndalon në Brazil administrimin, ofrimin, ndërmjetësimin dhe promovimin e platformave të basteve, ku përfshihen si bastet sportive, ashtu edhe lojërat virtuale të fatit.

Ministri i Financave, Dario Durigan, i ka përshkruar rezultatet fillestare si një “ndryshim të rëndësishëm” për ekonominë braziliane. Ai tha se më parë rreth 600 deri në 650 milionë realë brazilianë dilnin çdo ditë nga llogaritë e qytetarëve për t’u përdorur në lojërat e fatit, shumë kjo që korrespondon me afërsisht 100–120 milionë euro.

Me ndalimin e platformave të paligjshme, qeveria synon që këto të ardhura të mos largohen më nga familjet, por të mbeten në ekonomitë e tyre.

Lula e ka cilësuar varësinë ndaj lojërave të fatit si një sëmundje të rëndë dhe ka theksuar nevojën për masa parandaluese, me qëllim shmangien e dëmeve të rënda financiare për familjet.

Rregullat e reja i detyrojnë kompanitë e këtij sektori të mbyllin përfundimisht platformat e paautorizuara, ndërsa depozitat e reja në llogaritë e lojërave të fatit janë ndaluar.

Ndërkohë, qeveria po përshpejton hartimin e një projektligji që parashikon përcaktimin e veprave të posaçme penale për goditjen e aktiviteteve të paligjshme dhe të flukseve financiare të padeklaruara që lidhen me bastet online.


Shtuar 7.10.2026 15:58

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