Akuzohen për korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendera, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi paraqiten në SPAK

Akuzohen për korrupsion dhe shkelje të barazisë në tendera, Gentian Gjyli dhe Erald Elezi paraqiten në SPAK

Ish-kreu i Autoritetit Rrugor Shqiptar, Gentian Gjyli, dhe ish-drejtori i KESH Erald Elezi janë paraqitur sërish sot në Prokurorinë e Posaçme. Sipas mediave, Gjyli ka qëndruar në ambientet e SPAK për të paktën 30 minuta i shoqëruar me avokatin e tij.

Dy vartësit e ish-zëvendëskryeministres Belinda Balluku, Gjyli dhe Elezi janë paraqitur në SPAK edhe javë me parë, në lidhje me vijimin e hetimeve që po zhvillohen ndaj tyre, teksa akuzohen për korrupsion dhe “shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera”.

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Shtuar 7.10.2026 15:56

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