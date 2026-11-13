Bild” zbulon kërkesat e Rusisë: i gjithë Donbasi, gjysma e Moldavisë dhe dalja e Finlandës nga NATO

Bild” zbulon kërkesat e Rusisë: i gjithë Donbasi, gjysma e Moldavisë dhe dalja e Finlandës nga NATO

E përditshmja gjermane “Bild”, në një artikull të titulluar “Kërkesat brutale të Rusisë”, raporton se janë bërë të njohura disa prej kushteve të Putinit për përfundimin e luftës në Ukrainë.

Sipas gazetës, përfaqësuesit rusë kanë paraqitur në bisedime joformale një propozim që nuk kufizohet te Ukraina, por prek edhe arkitekturën e sigurisë në Evropë.

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Një prej kërkesave është që Moska të marrë kontrollin e të gjithë Donbasit, përfshirë zonat që mbahen aktualisht nga forcat ukrainase. Plani parashikon gjithashtu neutralitetin e Ukrainës dhe heqjen dorë prej saj nga anëtarësimi në NATO, ndërsa mundësia për t’iu bashkuar Bashkimit Evropian do të mbetej e hapur.

Për Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë kërkohet largimi i bazave të NATO-s, kurse Finlanda, sipas propozimit të raportuar, duhet të tërhiqet nga Aleanca Atlantike. Portet ukrainase të Odesës dhe Mykolaivit do të çmilitarizoheshin dhe nuk do të përdoreshin si baza detare.

Edhe Moldavia përfshihet në propozim: Rusia kërkon që ajo të bëhet republikë federale, ku të përfshihen rajoni autonom i Gagauzisë dhe Transnistria. Nëse Moldavia anëtarësohet në Bashkimin Evropian, këto dy rajone do të mund të organizonin referendume për pavarësi.

Pas publikimit në median gjermane, Moska mohoi vetëm pretendimin për Finlandën, pa hedhur poshtë pikat e tjera. “Nuk jam në dijeni të kësaj. Jo, nuk është bërë asnjë propozim që Finlanda ose ndonjë vend tjetër të braktisë NATO-n”, tha zëdhënësi presidencial Dmitry Peskov.


Shtuar 13.11.2026 21:01

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