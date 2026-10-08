Bangladeshi përballet me epidemi të fruthit, 1,140 fëmijë kanë vdekur që nga marsi

Bangladeshi përballet me epidemi të fruthit, 1,140 fëmijë kanë vdekur që nga marsi

Epidemia e fruthit në Bangladesh ka shkaktuar vdekjen e të paktën 1,140 fëmijëve që prej muajit mars. Gjashtë viktima të reja u regjistruan gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar bilancin në këtë nivel, njoftojnë autoritetet shëndetësore lokale, sipas agjencisë së lajmeve UNB.

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Të dhënat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore të Bangladeshit (DGHS) tregojnë se deri tani janë evidentuar të paktën 222,313 fëmijë me fruth ose me simptoma të lidhura me këtë sëmundje.

Fëmijët janë grupi më i prekur nga shpërthimi, ndërsa sistemi shëndetësor po përballet me pasojat e përhapjes së gjerë të sëmundjes.

Fruthi konsiderohet një kërcënim i veçantë për fëmijët që nuk janë vaksinuar. Sipas shifrave të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), çdo vit në botë mund të humbin jetën deri në 95,000 persona nga kjo sëmundje.

Pjesa më e madhe e viktimave janë fëmijë nën moshën pesë vjeç, të cilët nuk kanë marrë vaksinë ose kanë kryer vetëm një pjesë të dozave të rekomanduara.

Edhe pse fruthi përhapet lehtësisht, vaksinimi mbetet mënyra kryesore për të shmangur format e rënda të sëmundjes dhe humbjet e jetëve.


Shtuar 8.10.2026 07:51

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