Axios: Pentagoni përfundon planet për një ofensivë të re ndaj Iranit, ndërsa Trump nuk ka vendosur ende

Sipas zyrtarëve amerikanë të cituar nga Axios, Pentagoni i ka kërkuar Komandës Qendrore të SHBA-së në Lindjen e Mesme, CENTCOM, të mbyllë përgatitjet për një rikthim të mundshëm të operacioneve ushtarake në shkallë të gjerë kundër Iranit.
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Urdhri nuk përcakton se kur mund të nisin sulmet, pasi Presidenti Donald Trump ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar. Megjithatë, zyrtarë nga SHBA-ja dhe Izraeli vlerësojnë se një ofensivë e re mund të fillojë para zgjedhjeve të mesit të mandatit në Shtetet e Bashkuara, madje edhe përpara zgjedhjeve izraelite, të cilat mbahen një javë më herët.
Nëse konflikti do të rifillonte pas një pauze disa mujore, objektivat e operacioneve mund të përfshinin infrastrukturën energjetike, kapacitetet bërthamore dhe struktura të tjera të Iranit, përmes bombardimeve masive.
Një përfaqësues i Pentagonit i tha Axios se detyra e Departamentit të Mbrojtjes është të përgatisë alternativa ushtarake dhe t’ia paraqesë ato presidentit.
Nga Shtëpia e Bardhë është deklaruar ndërkohë se Trump i ka të hapura të gjitha mundësitë. Një zyrtar i saj tha se SHBA-ja gëzon një pozicion të fortë, ndërsa Irani ka pësuar dëme të konsiderueshme dhe ekonomia e tij po përballet me vështirësi.
Një ndërhyrje e re ushtarake gjatë tre ose katër javëve të ardhshme mund të ndikojë edhe në zhvillimet politike në SHBA, veçanërisht për shkak të pasojave që mund të ketë mbi çmimet e naftës.
Të premten, ekipi i sigurisë kombëtare i Trump u mblodh për disa orë në Camp David. Në takim u trajtuan operacionet ushtarake, si edhe çështje të tjera që lidhen me politikën e jashtme.
Një zyrtar izraelit, i cituar nga Axios, tha se gjatë diskutimeve u shqyrtua edhe skenari i rifillimit të një fushate ushtarake të gjerë kundër Iranit.
Pas takimit, Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, deklaroi se bisedimet ishin pjesë e planifikimit afatgjatë të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara.
Ndërkohë, procesi i negociatave mes Washingtonit dhe Teheranit vazhdon të jetë i paralizuar. Ndërmjetësit nga Katari presin ende përgjigjen e Iranit ndaj një kundërpropozimi amerikan, i cili kërkon lëshime në lidhje me programin bërthamor të Teheranit.
Zyrtari izraelit tha se bisedat për rifillimin e mundshëm të aksioneve ushtarake janë shtuar. Ai vlerësoi se një sulm para zgjedhjeve nuk shihet si skenari më i mundshëm, por nuk mund të përjashtohet; pas zgjedhjeve të mesit të mandatit, sipas tij, gjasat do të rriteshin ndjeshëm.
Trump foli të mërkurën në telefon me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Kjo ishte biseda e tyre e dytë brenda dy ditësh, pas një periudhe disajavore me kontakte të kufizuara.
Një zyrtar amerikan deklaroi se gjatë telefonatës dy liderët diskutuan për viktimat e masakrës së 7 tetorit.
Telefonata u zhvillua pasi Netanyahu kishte takuar ekipin izraelit të sigurisë kombëtare për të diskutuar çështjen e Iranit. Kryeministri izraelit kishte komunikuar gjithashtu me Rubio të hënën.
Në rast se operacionet do të rifillonin në përmasa të mëdha, SHBA-ja dhe Izraeli mund të koordinonin veprimet e tyre, ndërsa ushtria izraelite do të merrte një rol më të drejtpërdrejtë.
Zyrtarët izraelitë mendojnë se udhëheqja iraniane është nën trysni të fortë dhe mund të marrë në konsideratë një sulm parandalues. Sipas tyre, Irani është goditur tashmë dy herë në mënyrë të papritur dhe nuk dëshiron të përballet me një sulm të tretë.
Një përshkallëzim i tillë do të ndikonte edhe në politikën e brendshme izraelite. Nëse Irani do të sulmonte, Izraeli mund të përballej me qindra raketa balistike, ndërsa një konflikt i ri ose një periudhë e zgjatur e mobilizimit ushtarak do të mund të ndryshonte tematikën e zgjedhjeve.
Axios raportoi se kjo situatë mund t’i sillte përfitime politike Netanyahut, duke ua vështirësuar njëkohësisht kundërshtarëve të tij mundësinë për të ushtruar presion ndaj tij në ditët e fundit të fushatës.