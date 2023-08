Australia forcon mbrojtjen, porosit mbi 200 raketa “Tomahawk” nga SHBA

Australia do të blejë më shumë se 200 raketa lundrimi Tomahawk nga SHBA, ka njoftuar qeveria e kryeministrit Anthony Albanese, ndërsa vijon përpjekjet për të kundërshtuar rritjen e fuqisë ushtarake të Kinës në rajon.

Ky urdhër, me një kosto prej 830 milionë dollarësh, do të thotë se forcat e armatosura të Australisë do të bëhen “ndër më të fortat dhe teknologjikisht më të avancuara në botë”, tha Ministri i Industrisë së Mbrojtjes, Pat Conroy.

Australia po përvetëson me shpejtësi aftësi të reja ushtarake, duke zgjedhur sisteme të afta për sulme me rreze të gjatë kundër kundërshtarëve të mundshëm si Kina.

“Ndërsa hyjmë në atë që shumë e quajnë epoka e raketave, këto janë mjete thelbësore për Forcat e Armatosura Australiane që të jenë në gjendje të përmbushin misionin e tyre për të mbrojtur australianët”, shtoi Conroy.

Raketat Tomahawk, me një rreze efektive mbi një mijë kilometra, do të barten nga shkatërruesit e klasit Hobart të Marinës Australiane.

Ato synohen gjithashtu të përdoren nga nëndetëset me energji bërthamore që Australia do të marrë si pjesë e aleancës ushtarake AUKUS të lidhur nga Canberra, Londra dhe Uashingtoni.

Uashingtoni kohët e fundit njoftoi se do të ndihmonte Australinë të ndërtonte industrinë e saj të prodhimit të raketave për të forcuar zinxhirët e furnizimit të tensionuar nga lufta në Ukrainë./Albeu.com