Alina Kabaeva: Dalja e re publike e zonjës së Putinit dhe thashethemet për Botox

Medalistja e artë olimpike u rishfaq në një provë ritmike për të rinjtë në VTB Arena në Moskë këtë javë përpara Festivalit Alina, një ngjarje bamirësie e planifikuar për të shtunën e ardhshme.

Kujtohet se presidenti rus nuk ka mohuar asnjë nga thashethemet, por as nuk e ka njohur zyrtarisht Kabaevën.

Alina Kabaeva, Olimpianja e Artë e Gjimnastikës Ritmike, mban një pozicion të spikatur në grupin mediatik rus “National Media Group”. Por orët e fundit profili i saj por edhe fotoja e saj janë fshirë pa asnjë justifikim. /albeu.com/

There are rumors that Vladimir Putin has a third daughter with girlfriend and former Russian rhythmic gymnast Alina Kabaeva. pic.twitter.com/7CflDf2rD4

— Jack Hutton 🇺🇸 🌻 (@jackhutton) April 16, 2022