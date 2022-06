A mund t’i japë fund Perëndimi luftës Rusi-Ukrainë?

The Washington Post

Kush mund t’i japë fund luftës së pakuptimtë në Ukrainë? Është një listë shumë e shkurtër.

1: Presidenti rus Vladimir Putin.

2: Vladimir Putin.

3: Putin.

Edhe nëse zgjerojmë listen, Putin është sërish deri në fund. Ai e filloi luftën duke vendosur deri në 190,000 trupa për të pushtuar fqinjin e tij në shkurt. Kombet anembanë botës iu lutën atij që të mos kryente sulmin më të madh të paprovokuar në Europë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Ai i shpërfilli paralajmërimet e tyre duke pushtuar Ukrainën. Tani, vetëm ai mund ta ndalojë këtë tmerr. Megjithatë, në mënyrë të çuditshme, udhëheqësit politike mendojnë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj kanë fuqinë për t’i dhënë fund masakrës, raporton abcnews.al.

Kjo është marrëzi.

Që nga java e parë e luftimeve, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i ka ofruar vazhdimisht Rusisë kushtet më bujare të armëpushimit, në përputhje me rivendosjen e paqes. Zelensky kërkoi vetëm që Rusia të tërhiqte trupat e saj dhe të respektonte sovranitetin ukrainas.

Forcat e Putinit kanë zhvilluar luftë të pangopur dhe pa dallim kundër qendrave civile për tre muaj, përdhunime, plaçkitje, rrëmbime dhe vrasje. Megjithatë, kushtet e propozuara nga Zelensky do ta lejonin Putinin të kthehej në status quo-në para pushtimit duke mos humbur asgjë përveç prestigjit të kombit të tij – siç ishte.

Putin kërkon një pjesë të territorit të Ukrainës. Të japësh një centimetër më shumë do të ishte një tradhti ndaj parimit jetik që kleptokratët fashistë nuk lejohen të vjedhin tokën me tanke dhe të bllokojnë dërgesat ushqimore me anije luftarake në shekullin e 21-të.

Pa dyshim, Kissinger dhe shoqëria janë të motivuar nga një dëshirë e lavdërueshme për t’i dhënë fund kësaj dhune të tmerrshme dhe kërcënimit të përshkallëzimit të mëtejshëm sa më shpejt të jetë e mundur. Por ata mbivlerësojnë aftësinë e Perëndimit për të vendosur kushte ndaj ukrainasve.

E gjithë bota u befasua nga patriotizmi i Zelenskit dhe popullit të tij kur filloi pushtimi. Ai patriotizëm nuk do të zhduket vetëm sepse e urdhëron Uashingtoni, Berlini ose Brukseli.

Në qytetin e pushtuar nga Rusia, Melitopol, guerilët ukrainas janë duke punuar. Luftëtarët besohet se janë përgjegjës për një sulm me bombë në një makinë që synonte një zyrtar të lartë. Ivan Fyodorov, kryebashkiaku i qytetit, ka premtuar të njëjtën gjë, duke u zotuar se “toka do të digjet” në Melitopol derisa rusët të tërhiqen.

I mbani mend gratë që bënin kokteje molotovi në ditët e para të luftës? Njerëz të tillë do të vendosin vetë se kur do të ndalojnë së luftuari. Më e rëndësishmja: Putini nuk dëshiron paqe. Ai ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të shmangur paqen. Ai ka paguar dhe vazhdon të paguajë – një çmim marramendës për t’i rezistuar paqes.

Edhe pse fuqia e tij ushtarake dhe ekonomia po dobësohet, Putini refuzon bisedimet për armëpushim. Diplomatët i janë lutur të negociojë, por ai kurrë nuk është angazhuar seriozisht.

Në vend të kësaj, Putini ka kaluar nga plani A i dështuar (një sulm i pafat që synonte të rrëzonte qeverinë në Kiev dhe të pushtonte të gjithë kombin) në planin B të dështuar (një lëvizje për të përgjysmuar forcat ukrainase dhe për të marrë në kontroll jugun dhe lindjen ) për dështimin e Planit C (konsolidimi i trupave thuajse pa udhëheqës).

Këto përpjekje të dështuara i kanë kushtuar shtrenjtë Putinit. Në vend që të negociojë për vendosjen e një armëpushimi, ai ka preferuar të shohë qindra tanke ruse të shkatërruara , forcat ajrore ruse të poshtëruara , anijen e flotës ruse të Detit të Zi të fundosur , dhjetëra mijëra ushtarë rusë të vrarë dhe të plagosur , shkatërrimin e Komandës së lartë ruse, moralin e ulët të trupave dhe shkatërrimin e ekonomisë së vendit.

Historiani Timothy Snyder, publikoi një deklaratë ndaj atyre që besojnë se Putini mund të vendosë për paqe, raporton abcnews.al.

“Disa vëzhgues të luftës ruso-ukrainase duket se mendojnë se rreziku më i madh i saj është se Ukraina do të fitojë, ose do të fitojë shumë shpejt, dhe se kjo nuk do të pritet mirë nga Putini”, shkroi Snyder.

“Kjo është një mënyrë thellësisht perverse për t’i parë gjërat.” Shkatërrimi, krimet kundër njerëzimit – “këto janë ato për të cilat duhet të shqetësohemi, jo imazhi i Putinit”.

Putini do t’i japë fund luftës vetëm kur të kuptojë se nuk ka zgjidhje tjetër. Prandaj, Ukraina duhet të luftojë.