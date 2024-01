A do të përfshihet kontinenti nga lufta? Ministri gjerman i mbrojtjes: Paqja në Evropë, jo më një siguri e pakundërshtueshme

Gjermania nuk është e përgatitur të mbrohet nga problemet e sigurisë me të cilat do të përballet Evropa në të ardhmen, paralajmëroi ministri gjerman I mbrojtjes. Boris Pistorius, i cili shpesh ka bërë thirrje që Gjermania të bëhet “e gatshme për luftë” që kur mori postin e tij një vit më parë, tha se vendi duhej të përgatitej për t’u përballur me kërcënimet e paraqitura nga Rusia dhe aktorë të tjerë.

A jemi seriozisht të gatshëm ta mbrojmë këtë vend në rast emergjence shtroi ai pyetjen gjatë një fjalimi në një akademi ushtarake në Hamburg. Pistorius paralajmëroi se paqja në Evropë “nuk ishte më një siguri e pakundërshtueshme”, duke shtuar se roli i Bundeswehr-it kishte ndryshuar në mes të sfidave të ndryshueshme të sigurisë me të cilat përballen Gjermania dhe aleatët e saj të tjerë të NATO-s.

“Gjermania është një lojtar më i fortë dhe më aktiv në politikën e sigurisë, duke përfshirë edhe atë ushtarak,” tha ai.

Vërejtjet e Pistorius i bëjnë jehonë paralajmërimeve të ngjashme nga figura të tjera evropiane dhe të NATO-s për nevojën për t’u përgatitur për luftë, dhe erdhën pasi ministria e tij njoftoi planet në fillim të kësaj jave për të lejuar të huajt t’i bashkohen ushtrisë gjermane. Që nga pushtimi rus i Ukrainës në shkurt 2022, Bundeswehr ka rritur përpjekjet e rekrutimit për të përmbushur objektivin e ri prej 20,000 trupash shtesë, me një seri fushatash reklamuese që synojnë Gjeneralin Z, si dhe planet për të lejuar punë fleksibël.

Pistorius bëri thirrje gjithashtu për një debat publik për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak, i cili u hoq në Gjermani në 2011, duke thënë se çdo veprim për ta bërë këtë do të kishte nevojë për mbështetjen e shumicës së votuesve.