27 vjet pas intervistës famëkeqe të Princeshës Diana, BBC i kërkon falje djemve të saj

Drejtori i përgjithshëm i BBC-së, Tim Davie, i ka kërkuar falje publike Princit Charles dhe djemve të tij William dhe Harry për intervistën famëkeqe të Princeshës Diana të BBC-së të vitit 1995 në “Panorama”.

Princesha Diana u intervistua nga gazetari Martin Bashir në program. Një hetim i pavarur për programin, i kryer nga Lord Dyson, zbuloi se transmetuesi publik “nuk i përmbushi standardet e larta të integritetit dhe transparencës, të cilat janë shenjë dalluese e tij”. Raporti Dyson zbuloi gjithashtu se Bashir përdori metoda mashtruese për të fituar akses te Princesha Diana, përfshirë edhe falsifikimin e dokumenteve.

Metodat përfshinin gjithashtu pretendime se ish-dadoja e William dhe Harry-t, Alexandra Pettifer, e njohur si Tiggy Legge-Bourke, kishte një lidhje me Charles. Pettifer paraqiti një padi për shpifje në Gjykatën e Lartë të Londrës, të cilën ajo e fitoi të enjten.

Menjëherë pas vendimit të gjykatës, Davie lëshoi një deklaratë.

“Pas publikimit të Raportit Dyson vitin e kaluar, ne kemi punuar me ata që vuajtën si rezultat i taktikave mashtruese të përdorura nga BBC në ndjekje të intervistës me Dianën, Princeshën e Uellsit, për programin Panorama në vitin 1995, duke përfshirë çështjet që u përmendën sot në gjykatë në lidhje me Zonjën Tiggy Legge-Bourke, tani zonja Alexandra Pettifer. BBC ka pranuar t’i paguajë dëme të konsiderueshme zonjës Pettifer dhe unë do të doja të përfitoja nga ky rast për t’i kërkuar falje publike asaj, Princit të Uellsit [Charles] dhe Dukës së Kembrixhit [William] dhe Sussex [Harry], për mënyrën se si u mashtrua Princesha Diana dhe për ndikimin e mëvonshëm në të gjithë jetën e tyre.

Është një keqardhje e madhe që BBC nuk arriti te faktet menjëherë pas programit, kur kishte shenja paralajmëruese se intervista mund të ishte marrë në mënyrë jo të duhur. Në vend të kësaj, siç tha vetë Duka i Kembrixhit, BBC nuk arriti të bënte pyetjet e vështira. Nëse do ta kishim bërë punën tonë siç duhet, Princesha Diana do ta dinte të vërtetën gjatë jetës së saj. Ne e zhgënjyem atë, familjen mbretërore dhe audiencën tonë.

Tani që e dimë se si është marrë intervista tronditëse, kam vendosur që BBC të mos e shfaqë më kurrë programin; as nuk do ta licencojmë tërësisht apo pjesërisht për transmetues të tjerë. Sigurisht që mbetet pjesë e të dhënave historike dhe mund të ketë raste në të ardhmen kur do të justifikohet që BBC të përdorë fragmente të shkurtra për qëllime gazetareske, por këto do të jenë të pakta dhe të vendosura në kontekstin e plotë të asaj që ne tani dimë për mënyrën se si është marrë intervista. Unë do t’u bëj thirrje të tjerëve që të marrin masa të ngjashme.”