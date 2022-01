10 gjërat që duhet ditur para se të rezervoni një hotel

Është e vështirë të zgjedhësh një hotel përveç nëse dikush ju ka rekomanduar. Sidoqoftë, ka disa gjëra që nuk duhet t’i harroni kur kërkoni strehim në internet.

Gjëja më e rëndësishme është natyrisht vendndodhja e hotelit, asgjë nuk do të thotë një hotel luksoz larg pamjeve që dëshironi të vizitoni.

Nëse shkoni vetëm për disa ditë diku, është më mirë të paguani pak më shumë për akomodimin sesa të kaloni gjysmë dite në transport. Nuk ka pse të jetë në qendër të qytetit, por shikoni se si është i lidhur me transportin publik dhe çfarë ka aty pranë, kështu që do të keni gjithçka që ju nevojitet afër. Lexoni vlerësimet e të vizitorëve, por gjithashtu kontrolloni faqen e internetit të hotelit për të parë veten se çfarë është oferta.

Fakti që dikush nuk pëlqen vendndodhjen ose hotelin në përgjithësi, nuk do të thotë se hoteli është i keq.

Gjithashtu, kushtojini vëmendje se nga vjen dikush, pasi nju-jorkezët kanë pikëpamje më të ndryshme sene në lidhje ma të se cili është hotel i mirë.

Kur shikoni rishikime, kushtojini vëmendje vetëm atyre më të fundit. Përshtypjet e dikujt nga pesë vjet më parë do të bënin pak ndryshime për ju, pasi ka të ngjarë që hoteli të ketë ndryshuar plotësisht. Kjo vlen si për kritikat e këqija ashtu edhe për ato të mira, nuk është e rrallë që ish-hotelet luksoze të shndërrohen në mesatare dhe anasjelltas. Kushtojini vëmendje përshtypjeve të këqija, megjithatë, nëse vetëm një person ankohet për diçka, mund të jetë problemi vetëm tek ai person. Por nëse shihni më shumë njerëz që ankohen për të njëjtën gjë, edhe nëse ishte një gjë e vogël, është ndoshta pamja e vërtetë e hotelit.

Para se të lexoni përshtypjet e dikujt tjetër, mendoni se çfarë është e rëndësishme për ju. Për shembull, nëse shkoni me autobus, mos hiqni dorë nëse të gjithë japin një vlerësim negativ pasi thonë se ka parkim dhe në të vërtetë nuk ka parkim. Duhet të dini që hotelet më të reja ose ato të rinovuara janë padyshim më të pastra.

Kontrolloni të gjitha “shtesat” që hoteli duhet të ofrojë dhe përcaktoni nëse përshtatet me preferencat dhe nevojat tuaja. Edhe nëse thotë që ajri i kondicionuar, interneti, parkimi dhe mëngjesi janë në çmim, kontaktoni hotelin dhe kontrolloni përsëri në mënyrë që të mos ndodhë surpriza.

Mundohuni të zbuloni se kush janë mysafirët. Nëse po shkoni në pushime me fëmijë të vegjël ose do të punoni, kështu që vërtet duhet të pushoni, është e rëndësishme për ju që të mos ketë studentë në ekskursion në hotel.

Në fund të fundit, do të keni një kohë shumë më të mirë duke qëndruar me njerëz si ju me pushime. Një vendndodhje dhe çmim i mirë nuk do të kenë shumë rëndësi nëse ju jeni divorcuar dhe përfundoni në një hotel me çifte të dashuruara. Mbani një sy në raportin e çmimit / cilësisë. Zgjedhja e një hoteli më të shtrenjtë nuk do të thotë se do të jeni më të kënaqur. Nëse nuk keni një banjë në hotel, piktura në mur, një tarracë, një televizion, nuk ka nevojë të paguani për një hotel me pesë yje, nëse nuk përfitoni nga lehtësitë që shkojnë me të.

Ndonjëherë çmimi i një hoteli është më i shtrenjtë për shkak të emrit të tij të famshëm ose thjesht pasi një yll i filmit e kaloi natën atje 50 vjet më parë.

Nëse udhëtoni shpesh, kontrolloni se cilat hotele ofrojnë një program besnikërie. Mund të jetë e vlefshme të paguani një çmim më të lartë për strehim disa herë, pas së cilës do të merrni zbritje të konsiderueshme si mysafir i rregullt, dhe shërbimi do të jetë akoma si pagesa e çmimit të plotë, shkruan “The Travel”.

Para se të rezervoni një hotel vetëm pasi shoku juaj ishte i kënaqur atje, mendoni atë që dëshironi me të vërtetë.

Nëse dëshironi gjithçka që ju duhet të pushoni një minutë në hotel, mbase një kompleks turistik është ajo që po e kërkoni. Nga ana tjetër, nëse dikush do të dëshirojë të eksplorojë të gjithë zonën, ata do të kalojnë vetëm disa orë në hotel për të fjetur.