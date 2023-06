Borrell paralajmëroi pasoja për Kosovën dhe Serbinë, Rama: BE s’mund të ishte më e qartë se kaq!

Kryeministri Edi Rama mbështet thirrjen e BE-së për zgjedhje në reja në very të Kosovës.

Përmes një postimi në Twitter, Rama shkruan se Bashkimi Evropian ka folur qartë dhe tensionet e krijuara janë absurd.

Rama shpreson që Kosova dhe Serbia të zgjidhin konfliktin para se BE të zbatojë masa të forta kundër tyre, ndërsa u bëri thirrje që të veprojnë shpejt e të kuptojnë se përmbushja e kërkesave të BE-së do të thotë kthim në vete si shtete evropiane përgjegjëse.

“BE-ja nuk mund të ishte më e qartë! Vazhdimi i këtij mosplani absurd duke vendosur policinë për të mbrojtur ndërtesat boshe në të cilat zyrtarët e zgjedhur nuk mund të hyjnë, dhe nga ana tjetër, vendosja e trupave të ushtrisë për të kënduar në kufirin e një vendi tjetër nuk mund të ishte më më pak evropiane. Shpresoj shumë që Kosova jonë vëllazërore dhe Serbia mike do ta zgjidhin këtë konflikt përpara se BE-ja të zbatojë masa të forta kundër tyre. Ata duhet të veprojnë shpejt dhe të kuptojnë se përmbushja e kërkesave të BE-së do të thotë kthim në vete si shtete evropiane përgjegjëse”, shkruan Rama.

EU couldn’t be clearer! Continuing with this absurd non-plan by deploying police to protect empty buildings that elected officials cannot enter, and on the other hand, deploying army troops to chant at the border of another country couldn’t be more self-inflicting & less European pic.twitter.com/tX1p2PdeRX

— Edi Rama (@ediramaal) June 3, 2023