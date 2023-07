Borrell mirëpret zotimet e Kosovës për shtensionimin në Veri: Presim hapa të tjerë pozitivë

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së, Josep Borrell, ka mirëpritur zotimin e Kosovës për ndërmarrjen e hapave të parë drejt shtensionimit të situatës në veri të vendit.

Ai tha se pret nga Kosova edhe ndërmarrjen e hapave të tjerë, derisa tha se do të vazhdojë puna në dialogun e lehtësuar nga Unioni.

“E mirëpres zotimin e Kosovës ndaj marrëveshjes që arritëm në hapat e parë për shtensionim. Presim që Kosova të ndërmarrë hapa të mëtejshëm pozitivë dhe të vazhdojë të përparojë në këtë drejtim. Ne do të vazhdojmë të punojmë me palët në dialogun e lehtësuar nga BE-ja me Miroslav Lajçak”, ka shkruar Borrell.

I welcome Kosovo’s commitment to the arrangement we reached on first steps for deescalation. We expect #Kosovo to take further positive steps and continue to advance in this direction.

We will carry on working in the EU-facilitated dialogue with the parties with @miroslavlajcak

