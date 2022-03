Boris Johnosn: Ukraina nuk ka asnjë mënyrë për t’u anëtarësuar në NATO

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha dje se Ukraina mund të heqë dorë nga oferta për t’u bashkuar me aleancën ushtarake të NATO-s, një kërkesë kryesore nga Rusia.

Në lidhje me këto komente, kryeministri britanik, Boris Johnson u tha transmetuesve: “Kam biseduar sërish me Volodymyr Zelensky dje dhe sigurisht e kuptoj se çfarë po thotë për NATO-n dhe realitetin e pozicionit. Dhe të gjithë kanë thënë gjithmonë, dhe ne ia kemi bërë të qartë Putinit, se nuk ka asnjë mënyrë që Ukraina të bashkohet me NATO-n së shpejti”.

Por ai tha se vendimi ishte për Ukrainën dhe udhëheqësin e saj të zgjedhur dhe Britania e Madhe do t’i mbështesë ata.

Ukraina është aktualisht në negociata me Rusinë për të rënë dakord për një armëpushim dhe tërheqje, me Zelenskyn duke thënë mbrëmë se pozicionet negociuese tani “duken më realiste”.

Ukraina ka vite që lufton për t’u bashkuar me NATO-n, por një veprim i tillë do të zemëronte Rusinë, e cila nuk dëshiron ta shohë NATO-n në kufirin e saj./albeu.com