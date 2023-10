Bombardimi i spitalit në Gaza me 500 viktima, OBSH: E dënojmë! Kujdesi shëndetësor kurrë s’duhet të jetë objektiv

Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dënuar sulmin në Spitalin Arab Al Ahli në Gaza, ku raportohet për viktima në shkallë të gjerë.

OBSH shkruan se spitali ka qenë funksional dhe se evakuimi i tyre ka qenë i pamundur të zbatohet për shkak të pasigurisë aktuale dhe gjendjen kritike të shumë pacientëve.

Ndërsa bën thirrje për mbrojtjen e menjëhershme të kujdesit shëndetësor dhe të mos jetë objektiv, OBSH kërkon që të respektohet e drejta humanitare dhe të ndalohen urdhrat e evakuimit.

WHO statement on attack on Al Ahli Arab Hospital and reported large-scale casualties

WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in the north of the Gaza Strip. The hospital was operational, with patients, health and care givers, and internally displaced people… pic.twitter.com/iduiD0pA3q

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 17, 2023