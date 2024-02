Blinken për herë të parë në Shqipëri, Hasani: Partneriteti dhe bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me SHBA-në, vetëm do të forcohet

Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme, Igli Hasani, ka reaguar në lidhje me vizitën zyrtare të sekretarit amerikan të shtetit, Antony Blinken.

Përmes një mesazhi në X, Hasani, theksoi se partneriteti dhe bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me SHBA-në, aleatin tonë të vjetër, vetëm sa do të forcohet.

MESAZHI I HASANIT

Mirë se erdhe Antony! Me kënaqësi të mirëpritur 🇺🇸Sekretarin e Shtetit Antony Blinken në vizitën e tij të parë zyrtare në Shqipëri. Partneriteti dhe bashkëpunimi strategjik i Shqipërisë me SHBA-në, aleatin tonë të vjetër, vetëm sa do të forcohet, i ndërtuar mbi një themel të fortë midis vendeve dhe njerëzve tanë. I jam jashtëzakonisht mirënjohës Sekretarit Blinken për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tij të paçmuar.

Mirë se erdhe Antony!

Delighted to welcome 🇺🇸 Secretary of State Antony Blinken @SecBlinken on his first official visit to Albania.

Albania’s strategic partnership and cooperation with the US, our longstanding ally, will only grow stronger, built on a solid foundation… pic.twitter.com/4ib2y7scSy

— Igli Hasani (@IgliHasani) February 15, 2024