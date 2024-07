BIRN: Protesta tek QSUNT, policia arreston 4 aktivistë

Aktivistës e “Qendresës Qytetare” protestuan të hënën në ambjentet e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza” dhe u shoqëruan në polici, ndërsa kryeministri Edi Rama po mbante një takim me drejtues të kësaj qendre mbi skandalin e Onkologjikut, ku prokuroria zbuloi një skemë abuzive me pacientët. Rama i cilësoi mjekët e përfshirë në këtë skandal si “maskarenj” dhe përdori sërish termin “përgjegjësi personale”, duke larguar nga qeverisja e tij përgjegjësinë për korrupsionin në sistemin e shëndetësisë. Ai premtoi që zgjidhja do të vinte nga menaxherë të huaj, që do të asistonin autonominë e spitaleve.

Ndërkohë, policia ndaloi 4 aktivistë, të cilët tentuan t’i afroheshin kryeministrit kur doli nga QSUNT pasi njëri prej tyre e quajti “maskara”, ndërsa të tjerët në mënyrë ironike tentuan t’i jepnin një pankartë të protestës qytetare që mbahet të hënën para ministrisë së Shëndetësisë.

“O maskara, i hoqe përsëri përgjegjësitë nga vetja,” dëgjohet t’i drejtohet kryeministrit njëri prej aktivistëve, i cili menjëherë ndalohet nga forcat e sigurisë së tij në një video të shpërndarë nga organizata “Qëndresa Qytetare”.

Po ashtu, të rinjtë rikthyen në kujtesë një fjalim të Ramës në vitin 2013 kur ai premtonte shëndetësi falas, duke e vendosur me zë lartë në ambjentet e QSUNT-së. Migen Qiraxhi, një prej aktvistëve të organizatës “Qëndresa Qytetare” dhe avokati Gentian Serjani e cilësuan të padrejtë ndalimin e të rinjve dhe kërkuan lirimin e tyre, duke folur nga komisariati nr 4 i Tiranës. Qiraxhi tha se ajo që bënë të rinjtë ishte një kujtesë për të gjitha premtimet që Rama nuk ka mbajtur dhe mungesës së përgjegjësisë që ai ka për këtë skandal që ka ndodhur në sistemin e Shëndetësisë.

“Po futen në burg të rinjtë aktivistë që protestojnë për të drejtat tona, ndërsa mjekët që luajnë me jetën tonë po lihen të lirë,” tha Qiraxhi, duke kërkuar lirimin e tyre.

Sipas tij, Rama tentoi përsëri të transformohej në një protestues, por ai nuk mund të jetë protestues pasi ka përgjegjësinë për atë që ka ndodhur. Ndërsa avokati Serjanaj tha se nuk e kishin lejuar të kishte kontakt me të rinjtë e ndaluar dhe e cilësoi aktin si një tentativë për frikësimin e protestës qytetare.

“Kur dora e hekurt e shtetit përdoret ndaj aktivistëve, kjo ndodh për një arsye, për të frikësuar qytetarët,” tha avokati Serjani.

Ka një zemërim në rritje qytetar qëkur prokuroria e Tiranës bëri të ditur se drejtues dhe mjekë të spitalit Onkologjik së bashku me specialistë dhe persona të tjerë akuzohen se krijuan një skemë abuzive të transfermit të pacientëve me kancer drejt klinikave private për qëllime përfitimi. Disa protesta qytetare janë mbajtur para ministrisë së Shëndetësisë duke kërkuar që të mbahet përgjegjësi dhe të ndryshohet situata e shërbimit në spitalet publike në vend./ BIRN