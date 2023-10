Biden krahason Hamasin me Rusinë: Terrori dhe tirania duan të shkatërrojnë demokracitë fqinje

Presidenti i SHBA Joe Biden dënoi veprimet e Hamasit dhe presidentit rus Vladimir Putin në fjalimin e tij në Zyrën Ovale të enjten mbrëma (03:00 GMT), duke thënë se sulmet ndaj Izraelit dhe pushtimi i Ukrainës kanë motive të përbashkëta.

“Hamasi dhe Putin përfaqësojnë kërcënime të ndryshme, por ata ndajnë këtë të përbashkët: të dy duan të fshijnë plotësisht një demokraci fqinje,” tha Biden në fjalimin e tij.

Presidenti amerikan tha se do t’i dërgonte Kongresit një “kërkesë urgjente buxhetore” të premten për të “financuar nevojat e sigurisë kombëtare të Amerikës për të mbështetur partnerët tanë kritikë, përfshirë Izraelin dhe Ukrainën”.

Në llogarinë zyrtare të presidentit amerikan, ku u shfaq video e fjalimit, Biden tha:

“Më lejoni të ndaj me ju pse kjo është jetike për sigurinë kombëtare të Amerikës.”

