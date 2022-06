Biden kërkon kufizimin e moshës së blerjes së armëve

Presidenti Joe Biden ka thënë se SHBA-ja duhet të ndalojë armët e llojit të sulmit dhe ato me kapacitet të lartë për të trajtuar “masakrën” e dhunës me armë.

Sipas BBC, duke iu drejtuar kombit pas një sërë të shtënash masive, Biden tha se shumë vende ishin bërë “fusha vrasjeje”. Ai tha se nëse ndalimi nuk ishte i mundur, kufiri i moshës për blerjen e armëve të tilla duhet të paktën të rritet nga 18 në 21.

Por bllokimi i çështjes midis republikanëve dhe demokratëve në Kongres do të thotë se përparimi shihet si i pamundur. Në mënyrë që çdo ligj të miratohet, republikanët në Senat duhet t’i mbështesin ato, gjë që nuk ka gjasa sepse ata mbrojnë aksesin në armë si një e drejtë kushtetuese për çdo amerikan.

Deri më tani, e vetmja fushë e marrëveshjes së mundshme dypartiake përfshin ligjet e flamurit të kuq, të cilat i lejojnë autoritetet të marrin armë nga njerëzit në rrezik të lartë për të dëmtuar veten ose të tjerët.

“Kjo nuk ka të bëjë me marrjen e armëve të dikujt. Kjo nuk ka të bëjë me heqjen e të drejtave të dikujt. Ka të bëjë me mbrojtjen e fëmijëve. Pse në emër të Zotit një qytetar i zakonshëm duhet të jetë në gjendje të blejë një armë sulmi që mban karikatorë me 30 fishekë, që lejon që gjuajtësit masiv të gjuajnë qindra plumba në pak minuta?”-tha Biden.

Zoti Biden pretendoi një ndalim të vitit 1994 për armët e stilit të sulmit që ai ndihmoi të kalonte. Ai skadoi pas 10 vjetësh dhe debati është ndezur që atëherë nëse ishte efektiv në reduktimin e dhunës me armë.

Deklaratat e tij vijnë pas të shtënave vdekjeprurëse në një shkollë në Uvalde, Teksas javën e kaluar, ku 21 persona, përfshirë 19 fëmijë, u qëlluan për vdekje. Buffalo, Nju Jork dhe Tulsa, Oklahoma kanë parë gjithashtu të shtëna masive ditët e fundit. Pronësia e armëve private është e sanksionuar në Amendamentin e Dytë të Kushtetutës së SHBA.