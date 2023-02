Berisha: Sot nisim revolucionin demokratik për rrëzimin e monizmit të dytë

Kryedemokrati Sali Berisha, e cilësoi ditën e sotme, 11 shkurt, si nisjen e revolucionit demokratik për rrëzimin e monizmit.

Ai tha para protestuesve se sot shqiptarët të bashkuar nisin revolucionn për rrëzimin e një shteti të kalbur.

“Qytetare dhe qytetarë të pranishëm në këtë cunam popullor të revolucionit demokratik. Shqiptarë kudo që jeni në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal të Zi, Europë, SHBA që keni pritur me adurim këtë ditë, ditën e madhe të siparit të revolucionit demokratik, të përmbysjes së monizmit të dytë në Shqipëri. përshëndetje vëllazërore kudo që ndodheni. Miqtë e mi do ta jis fjalën ime me një shrehje të të famshmir Oruelll, i cili shkruan se: Është akt revolucioanr të thuash të vërtetën në kohë gënjeshtre. ndaj dhe sot ditën e siparit të revolucionit tonë demokratik për përmbsyejn e monizmit, do themi të vërtetat tona. Pra qëllimi më themelor i këtij revolucioni është të mbrojmë të vërtetat, por jo vetëm t’i mbrojmë, por të bëjmë çdo përpjekje që ato të triumffojmë”, tha Berisha.

/AlbEu.com/