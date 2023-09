Berisha: Balla u emërua ministër fill pas përgjimeve të dosjes “Metamorfoza”, sepse është vetë pjesë e tyre

Në konferencën e përjashme për shyp, ish-kryeministri Sali Berisha ka folur për dosjen “Metamorfoza” që çoi ps hekurave biznesmenë, prokurorë dhe policë, të cilët ishin pjesë të rrjeteve kriminale, përfshirë këtu Pëllumb Gjokën, Xhevahir Litën dhe Oltion Bistin.

Në lidhje me këto përgjime, Berisha shprehet se i përfshirë është dhe kryeministri Edi Rama dhe ministri i Brendshëm Taulant Balla.

Sipas Berishës, Taulant Balla është emëruar ministër fill pas publikimit të bisedimeve, sepse është pjesë e tyre, ndërsa thekson se mban përgjegjësi të plotë për atë çfarë thotë.

“Java është dominuar padiskutim nga dy zhvillime dramatike në kampin e pseudo mazhorancës. Zhvillimi më dramatik janë publikimet e dosjes Metamorfoza në të cilat shqiptarët që i lexojnë kuptojnë se nuk ka më asnjë kufi, asnjë dallim mes Edi Ramës, Taulant Ballës, Pëllum Gjokës, Bahri Bajrit, Behar Bajrit dhe bandës së tyre. Shef aty nëndrejtori i Policisë së Shkodrës, përgjegjësit të Policisë Kriminale të Shkodrës, shef oficerë të ndershëm të tradhtuar në mënyrën më kriminale nga shefat e tyre. Në këtë autopsi që po i bëhet vetëm në një zonë të Shqipërisë krimit qeveritar, se ky është krim qeveritar i lidhur me Edi Ramën dhe Taulant Ballën. Drekat dhe darkat e Edi Ramës me Pëllumb Gjokën i njeh Shkodra Tirana dhe gjithë Shqipëria. Por jo vetëm drekat dhe darkat por edhe akordimi i statusit të investitorit strategjik të Pëllumb Gjokës mbi një tokë të marrë me vrasje të grabitur me vrasje, mbi një tokë të rrëmbyer në kundërshtim me të gjitha dokumetat dhe vendimet e gjykatave dhe vetëm e vetëm për shkak të mbështetjes së Edi Ramës.

Shqiptarët kuptojnë tani sepse Taulant krimi Balla u emërua pikërisht pasi erdhën bisedimet pasi ai është një nga personazhet kryesorë në bisedime, j’a u’a them unë me përgjegjësi të plotë, me eksponentë të krimit të organizuar në vende të tjera. Sepse ai u emërua në krye të rendit dhe pse ai plaçkiti të dhënat e TIMS. Ju keni lexuar se një nga aktet më kriminale të krimit të organizuar shtetëror është manipulimi i dosjeve, fshehja e të dhënave, zhdukja e provave. Ato që bënte Xhevair Lita ato bëhen prore në Skapin e Edi Ramës. Mos harroni një gjë se Behar Bajri ishte i burgosur në Tiranë. Një prokuror e kishte arrestuar atë, një oficer policie e kishte arrestuar atë në Shkdoër. Por prokurorët e Skapit me urdhër të Edi Ramës dhe ndërhyrjen e Pëllumb Gjokës e shpallën atë jashtë kompetencave të tyre sepse nuk ishte organizatë kriminale. Nuk kishte gjë më të turpshme më kriminale të thuash se Bajrit nuk janë organizatë kriminale. Sot janë botuar të dhëna të tjera për një grup që nuk mbajnë mbiemrin Bajri përveç njërit por të gjithë janë të bandës së Bajrit. Dhe për të gjithë skapistët sepse duhet të rrëmbenin mandatit këta nuk ishin organizatë kriminale dhe duhet të shkonin te Xhevairi që të lironte vrasësit. Pra dosja Metamorfoza është maja e ajsbergut e atij fondi të dhënash që ekzitojnë për qeverinë shqiptare dhe personalisht Edi Ramën”, tha Berisha./albeu.com