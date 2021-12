“Bëj një pushim”, Instagram njofton ndryshimet e reja

Instagram ka njoftuar veçori të reja të cilat do të ndihmojnë adoleshentët dhe prindërit të menaxhojnë kohën e kaluar në aplikacion.

Prindërit do të jenë në gjendje të shohin se sa kohë kalojnë fëmijët e tyre në Instagram dhe të vendosin kufij kohorë, ndërsa adoleshentët do të marrin sinjal i cili i kujton për të bërë një pushim.

Instagram ka qenë nën presion për përdorimin e platformës nga adoleshentët muajt e fundit.

Kjo është “interesante”, tha konsulenti i medieve sociale Matt Navarra.

“…veçoritë e reja do t’u japin prindërve të shqetësuar më shumë mjete për t’i ndihmuar t’i mbajnë fëmijët e tyre të sigurt kur përdorin Instagramin.”

Bëni një pushim

Në postimin e tij në blog , shefi i Instagramit Adam Mosseri njoftoi nisjen e funksionit “take-a-break”, për të cilin ai kishte postuar në Twitter në nëntor.

Ai tha se do të nisë të martën, 7 dhjetor në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Australi dhe Zelandën e Re.

“Nëse dikush ka përdorur Instagram për një kohë të caktuar, ne do t’i kërkojmë të bëjnë një pushim,” shkroi Mosseri.

Përdoruesit adoleshentë do të marrin njoftime për të aktivizuar kujtesën e pushimeve, tha ai.

Instagram tha gjithashtu se do të lançojë një mjet të ri për prindërit në mars 2022, i cili do t’i lejojë ata të shohin se sa kohë po kalojnë fëmijët në Instagram dhe të vendosë kufij kohorë për aplikacionin. Një tjetër veçori shoqëruese do t’i lejojë adoleshentët të zgjedhin një sistem që do të njoftojë prindërit nëse adoleshenti paraqet një raport kundër një përdoruesi të Instagramit.

Gjurmë dixhitale

Mosseri zbuloi gjithashtu një sistem të ri për të menaxhuar në masë llogaritë në Instagram.

Duke filluar nga janari, një sistem i ri do të lejojë çdo përdorues të shohë të gjitha postimet e tij, ose të gjitha pëlqimet dhe komentet e tij, në një listë kronologjike – dhe të zgjedhë disa menjëherë për t’i fshirë në masë.

“Ndërsa i disponueshëm për të gjithë, mendoj se ky mjet është veçanërisht i rëndësishëm për adoleshentët që të kuptojnë më plotësisht se çfarë informacioni kanë ndarë në Instagram, çfarë është e dukshme për të tjerët dhe për të pasur një mënyrë më të lehtë për të menaxhuar gjurmën e tyre dixhitale”, shkroi Mosseri.