BE paralajmëron ngrohje globale 3°C, kërkon plane kombëtare për klimën

BE paralajmëron ngrohje globale 3°C, kërkon plane kombëtare për klimën

Bashkimi Europian, u ka kërkuar vendeve anëtare të përgatiten për një rritje të temperaturave globale me 2 gradë Celsius deri në vitin 2050 dhe 3 gradë deri në vitin 2100, krahasuar me nivelet paraindustriale.

Përmes një kuadri të ri për qëndrueshmërinë klimatike, Komisioni Europian synon që përshtatja ndaj ndryshimeve të klimës të bëhet pjesë e planifikimit ekonomik dhe politikave kombëtare.

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Sipas agjencisë italiane të lajmeve ANSA, vendet e Bashkimit Europian do të duhet të hartojnë plane strategjike kombëtare për t’u përshtatur me rritjen e pritshme të temperaturave.

Kuadri i ri i miratuar nga Komisioni Europian përcakton një trajektore të përbashkët të ngrohjes globale, mbi të cilën shtetet duhet të bazojnë masat e tyre parandaluese.

Për herë të parë, kuadri europian synon t’u japë shteteve anëtare përgjegjësi më të drejtpërdrejtë për parandalimin e rreziqeve klimatike, duke e zhvendosur vëmendjen nga reagimi ndaj fatkeqësive natyrore drejt përgatitjes paraprake për pasojat e tyre.

Planet kombëtare do të duhet të mbulojnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë, përfshirë infrastrukturën, bujqësinë, energjinë dhe aktivitetet e tjera që janë të ekspozuara ndaj temperaturave ekstreme, thatësirave, përmbytjeve dhe fenomeneve të tjera klimatike.

Një element i rëndësishëm i qasjes së re është lidhja e monitorimit të qëndrueshmërisë klimatike me Semestrin Europian, mekanizmin përmes të cilit Bashkimi Europian koordinon dhe vlerëson politikat ekonomike dhe fiskale të vendeve anëtare.

Kjo qasje synon që rreziqet klimatike të trajtohen jo vetëm si problem mjedisor, por edhe si faktor që ndikon në stabilitetin ekonomik, financat publike, investimet dhe aftësinë konkurruese të ekonomive europiane.

Rëndësia e hartimit tē strategjive kombëtare

Rritja e temperaturave mund të ndikojë drejtpërdrejt në produktivitetin e punës, prodhimin bujqësor, kërkesën për energji dhe kostot e mirëmbajtjes së infrastrukturës. Në të njëjtën kohë, fenomenet ekstreme të motit mund të rrisin shpenzimet buxhetore për emergjencat dhe rindërtimin, duke ushtruar presion mbi financat publike.

Përfshirja e përshtatjes klimatike në planifikimin ekonomik synon t’i nxisë qeveritë të identifikojnë më herët këto rreziqe dhe të orientojnë investimet drejt forcimit të qëndrueshmërisë së ekonomive.

Nisma e Komisionit Europian vjen në një periudhë kur ndryshimet klimatike po marrin një peshë gjithnjë e më të madhe në politikat ekonomike të BE-së, krahas objektivave për uljen e emetimeve të gazeve serrë.

Ndryshe nga politikat që synojnë kufizimin e ngrohjes globale përmes reduktimit të emetimeve, kuadri i ri përqendrohet te përshtatja ndaj pasojave të ndryshimeve klimatike që mund të materializohen gjatë dekadave të ardhshme. / ANSA, Komisioni Europian


Shtuar 28.10.2026 17:57

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