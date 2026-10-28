Haxhiu dhe Dukaj flasin për forcimin e bashkëpunimit dhe rrugën drejt BE-së

Haxhiu dhe Dukaj flasin për forcimin e bashkëpunimit dhe rrugën drejt BE-së

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, zhvilloi një takim me ministrin e Administratës Publike të Malit të Zi, Marash Dukaj. Në bisedë u trajtuan marrëdhëniet miqësore mes dy vendeve dhe mënyrat për t’i zgjeruar më tej ato.

Palët diskutuan gjithashtu për shkëmbimin e përvojave dhe bashkëpunimin në modernizimin e administratës, digjitalizimin e shërbimeve dhe reformat që lidhen me integrimin evropian.

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Haxhiu u shpreh se bashkëpunimi mes administratave do t’u jepte mundësi të dyja palëve të mësonin nga njëra-tjetra, si dhe Kosovës t’i shfrytëzonte përvojat e Malit të Zi në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

Kryetarja e Kuvendit falënderoi Dukajn për përkushtimin në forcimin e lidhjeve mes dy vendeve dhe Malin e Zi për mbështetjen ndaj perspektivës evropiane të Kosovës. Ajo vlerësoi edhe kontributin e shqiptarëve në Mal të Zi, të cilët, përmes punës dhe angazhimit në jetën publike, ndihmojnë në zhvillimin e vendit dhe në afrimin mes dy palëve.


Shtuar 28.10.2026 17:48

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