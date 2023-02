BE miraton paketën e 10-të të sanksioneve ndaj Rusisë

Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të dhjetë të sanksioneve ndaj Rusisë në përvjetorin e pushtimit të Ukrainës nga Moska, tha sonte presidenca suedeze e BE-së.

“Së bashku, vendet anëtare të BE-së kanë vendosur sanksionet më të forta dhe më të gjera ndonjëherë për të ndihmuar Ukrainën të fitojë luftën,” tha presidenca suedeze e BE-së.

It’s one year since Russia’s brutal and illegal invasion of Ukraine.

Today, the EU approved the 10th package of Russian sanctions.

The package includes e.g.:

– Tighter export restrictions regarding dual-use and technology

