Bashkimi i dy Kuvendeve të PD-së, shtyhet me tre ditë seanca në Apel

Në Gjykatën e Apelit të Tiranës, u zhvillua seanca për bashkimin e dy kuvendeve të Partisë Demokratike.

Seanca në Apel ishte për ankimin e grupimit të Bashës, kërkon regjistrimin në një vendin të vetëm të kuvendit kombëtar të korrikut dhe dhjetorit 2021.

Avokati Rezart Kupthi kërkon të njihet me aktet e dosjes, për të verifikuar nëse provat e paraqitura në shkallën e parë janë bërë pjesë e fashikullit gjyqësor.

Gjykata dha kohë avokëtit tre ditë për tu njohur me dosjen. Seanca shtyhet në për datë 22 në orën 9:00.

Njoftimi:

Sot ne date 20.12.2022 u zhvillua seanca gjyqesore lidhur me ankimin e Partise Demokratike te Shqiperise.

Perfaqesuesi i PD, av. Rezart Kthupi kerkoi t’i jepet nje kohe prej 2 ose 3 dite, per tu njohur me aktet.

Gjykata e Apelit Tirane, me vendim te ndermjetem, vendosi te pranoje kerkesen dhe te shtyje seancen per ne date 22.12.2022, ora 9:00.