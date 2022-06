Balla nuk e sheh me sy, Berisha: Sa i pagove Dumanit? Ke 100 telefonata Nuredinin

Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuza të rënda mbrëmjen e sotme në seancën plenare ndaj kreut të grupit parlamentar të PS, Taulant Balla.

Berisha u shpreh se Balla ka paguar Dumanin për shpërlarë tek Manhasa, ndërsa shtoi se kreu grupit të PS ka 100 telefonata me Nuredinin.

“Sa i pagove Dumanit për të të shpërlarë tek Manhasa? Ai ka mbi 50-100 telefonata me Dumanin, me Gent Sharrën, gozhdën dhe serialin e bërë me Suel e Talo Çelën,” tha Berisha./albeu.com