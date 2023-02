Baba i 102 fëmijëve, 68-vjeçari “vë mend”: Nuk do bëj më, s’kam me çfarë t’i mbaj

Një 68-vjeçar nga Uganda është baba i 102 fëmijëve dhe 578 nipërve e mbesave.

Por tani, i moshuari nga Musa Hasaya Kasera ka vendosur t’i japë fund “rritjes së familjes” së madhe.

68-vjeçari ka aq shumë fëmijë sa që e ka të pamundur të mbajë mend emrat e shumicës prej tyre. 68-vjeçari ka plot 12 gra, shkruan albeu.com.

“Por mjaft”, kështu është shprehur 68-vjeçari për AFP.

After 102 children, Ugandan villager says enough is enough.

Musa Hasahya Kasera has so many children he can’t remember most of their names. Now he is struggling to provide for his family that he says includes 12 wives, 102 children and 578 grandchildrenhttps://t.co/XkEMJ5I2QX pic.twitter.com/5WHS6xCRIF

— AFP News Agency (@AFP) February 2, 2023