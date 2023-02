“Aya, një shenjë nga Zoti”, foshnja që lindi nën rrënoja tani ka familje dhe emër

Një vajzë siriane, nëna e së cilës vdiq pasi e lindi nën rrënojat e shtëpisë së tyre gjatë tërmetit të kësaj jave, tani ka një emër: Aya, arabisht do të thotë “një shenjë nga Zoti”.

Prindërit e saj si dhe vëllezërit dhe motrata vdiqën pas tërmetit shkatërrues, kështu që xhaxhai i saj, Salah al-Badran, do ta marrë vogëlushen pasi të dalë nga spitali.

Megjithatë, shtëpia e tij në qytetin veriperëndimor të Sirisë Jenderis u shkatërrua gjithashtu. Ai dhe familja e tij arritën të shpëtonin nga ndërtesa njëkatëshe, por tani xhaxhai dhe familja e tij prej 11 personash jetojnë në një tendë, tha ai për Associated Press.

“Pas tërmetit, askush nuk mund të jetojë në shtëpinë apo ndërtesën e tij. Vetëm 10% e ndërtesave këtu janë të sigurta për të jetuar dhe pjesa tjetër nuk mund të jetohet”, tha ai, duke komunikuar me mesazhe zanore.

Punonjësit e shpëtimit në Jenderis zbuluan Aya të hënën pasdite, më shumë se 10 orë pas goditjes së tërmetit, teksa po gërmonin rrënojat e ndërtesës pesëkatëshe ku jetonin prindërit e saj.

E varrosur nën beton, foshnja ishte ende e lidhur me kordonin e kërthizës me nënën e saj, Afraa Abu Hadiya, e cila kishte vdekur së bashku me burrin e saj dhe katër fëmijët e tjerë.

Foshnja u dërgua me urgjencë në një spital në qytetin e afërt të Afrinit.

Abu Hadiya ndoshta lindi vajzën dhe më pas vdiq disa orë para se të zbuloheshin, tha Dr Hani Maarouf në spitalin Cihan në Afrin.

“Ne e quajtëm Aya, në mënyrë që të mos e quanim një fëmijë të porsalindur”, tha Maarouf.

“Gjendja e saj po përmirësohet nga dita në ditë dhe nuk ka pasur dëmtime në shtyllën kurrizore, siç u frikësuam fillimisht”, tha ai.

Aya është një nga numrat e pallogaritshëm të jetimëve të mbetur nga tërmeti me magnitudë 7.8 i së hënës, i cili vrau më shumë se 21,000 njerëz në Sirinë veriore dhe Turqinë juglindore.

Tërmeti para agimit shkatërroi me mijëra ndërtesa banimi, ndërsa banorët u zgjuan nga gjumi.

Por pavarësisht ditëve që kaluan që kur dhjetëra mijëra njerëz, ose më shumë, u bllokuan në rrënoja, kërkiket po vijojnë ende./Albeu.com/