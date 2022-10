Avioni bombardues përplaset me pallatin, publikohen pamjet kur rusët gjejnë të gjallë pilotin (VIDEO)

Në media është publikuar videoja që tregon momentin kur bombarduesi rus Su-34 u rrëzua mbrëmjen e së hënës në një bllok banimi në qytetin Yeysk, në jug të Rusisë.

Avioni-bombardues u ngrit nga qyteti Yeisk, pranë kufirit me Ukrainën, të hënën mbrëma dhe u rrëzua pak çaste më vonë, duke derdhur karburant në ndërtesën e lartë dhe duke shkaktuar një zjarr të madh.

Gjithsej 15 persona humbën jetën si pasojë e përplasjes.

Footage of the fall of the Su-34 in Yeysk from the DVR camera. The plane is tens of meters from the ground, the pilots eject in the last seconds. pic.twitter.com/TibZUlLDro

Të dy pilotët arritën të dilnin të sigurt nga Su-34 përpara se të rrëzohej në tokë. Videoja e publikuar nga Daily Mail tregon momentin kur qytetarët i afrohen njërit prej dy pilotëve në tokë. “A ju qëlluan?” njëri prej tyre pyet, vetëm për të marrë një përgjigje negative nga piloti.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk

The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.

The pilot’s conversation with eyewitnesses:

– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022