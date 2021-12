Autori i maskuar dhe me thikë, si ndodhi grabitja e Kredo.al në Peshkopi

Paraditen e kësaj të marte është grabitur institucioni financiar Kredo.al në Peshkopi. Burime nga policia bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 10:00, ku një person i maskuar me kapuç, me thikë në dorë ka hyrë në ambientet e brendshme dhe ka marrë një shumë parash. Më pas autori është larguar.

Menjëherë janë njoftuar shërbimet e policisë, por nuk është bërë e mundur kapja e autorit.

Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po këqyr kamerat e sigurisë për të fiksuar çdo provë që mund të çojë në identifikimin dhe kapjen e autorit.

Gjithashtu mësohet se janë ngritur pika kontrolli në hyrje-dalje të qytetit për kapjen e autorit./albeu.com