Një deklaratë e raportuar e Pandeli Majkos në Asamblenë e Partisë Socialiste për rreth 1000 orë filmime ishte në qendër të komentit të Aulon Kalasë në emisionin “Prime News24”.
Kalaja tha se në materialet e përmendura dyshohet të shfaqen eksponentë të PS-së në situata korruptive dhe erotike.
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Sipas Kalasë, filmimet nuk duhen trajtuar më si legjendë urbane. Ai tha se, sipas vlerësimit të tij, Majko mund të ketë pasur parasysh çështjen e Belinda Ballukut, si edhe video të tjera. Kalaja pretendoi se në to është përfshirë edhe Niko Peleshi dhe kërkoi të mos vihet në dyshim serioziteti i Majkos.
Kalaja deklaroi se shërbimet turke kanë informacion për materiale komprometuese me përmbajtje erotike dhe korruptive, ku, sipas tij, shfaqen figura të larta të PS-së. Ai përsëriti pretendimin se Niko Peleshi është pjesë e këtyre videove, por tha se nuk do të jepte hollësi të tjera.
Duke folur për një publikim të mundshëm në dy-tre muajt e ardhshëm, Kalaja i krahasoi materialet me “bombat” e publikuara në Maqedoninë e Veriut, të cilat, sipas tij, ishin përdorur për të goditur politikisht ish-kryeministrin Zoran Zaev. Ai pretendoi se filmimet për të cilat foli nuk kanë marrë ende dritën jeshile për t’u bërë publike dhe se publikimi i tyre mund të sillte tronditje politike.
Kalaja u shpreh se Majko ka informacion të sigurt për ekzistencën e materialeve, pasi, sipas tij, ka akses dhe burime edhe në shërbime partnere. Ai përmendi marrëdhëniet e tensionuara mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit turk Erdoğan, duke hedhur pretendimin se ato mund të lidhen me informacionet e shërbimeve turke.
Në përfundim, Kalaja tha se Rama nuk ka shfaqur shqetësim publik, sepse, sipas tij, shpreson ta zgjidhë çështjen përmes një marrëveshjeje me personat brenda vendit.