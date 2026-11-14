Asambleja zhvillohet me dyer të mbyllura, Rama dyfishon drejtuesit politikë në qarqe; kush do të drejtojë Tiranën

Gjatë mbledhjes së Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste në Gjirin e Lalëzit, kryeministri Edi Rama ka nisur riorganizimin e drejtimit politik në qarqe.
Për Tiranën, bashkëdrejtues të qarkut janë caktuar Albana Koçiu dhe Ervin Demo, sipas burimeve që gazetari i Top Channel, Muhamed Veliu, ka marrë për këtë çështje.
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Ndryshimi përfshin edhe shtimin e drejtuesve politikë: numri i tyre do të kalojë nga 12 në 24, me nga dy për secilin qark, sipas informacioneve të fundit.
Ky variant ishte përmendur më herët nga Top Channel, në kuadër të riorganizimit të strukturave të Partisë Socialiste përpara zgjedhjeve vendore të 9 majit 2027.
Rama po vijon komunikimin me anëtarët e Asamblesë, ndërsa pritet të bëhen publike edhe emrat e drejtuesve politikë për qarqet e tjera.